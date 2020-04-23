受疫情影響，英國舞蹈重鎮倫敦沙德勒之井劇院推出線上劇院，精選播映多部世界重要舞團舞作，供全球觀眾在家防疫欣賞，其中雲門舞集創辦人林懷民的代表作《水月》也在其中。

沙德勒之井劇院藝術總監斯柏丁表示，「希望線上劇院，能讓世界不同角落的人，在現實舞台燈暗的時刻，仍可持續透過舞蹈聯繫彼此，互相連結。」

《水月》是林懷民1998年作品，以巴哈大提琴無伴奏組曲為配樂，並從東方拳術、太極導引等，發展肢體動作，演出過程中，舞者與舞台上溢出來的水共舞，呈現鏡花水月的意象。

雲門舞集曾造訪倫敦12次，和沙德勒劇院頗有連結，自1999年起《流浪者之歌》受邀前往後，20年來經常重返該劇院演出《狂草》、《九歌》、《稻禾》等作。《水月》曾在2002年與2008年兩度受邀於該劇院演出。2018年雲門於該劇院演出《關於島嶼》時，林懷民獲頒英國三一拉邦音樂舞蹈學院榮譽院士。

沙德勒劇院行政總監布坦妮亞．摩根（Britannia Morton）表示：「沙德勒之井劇院是雲門在倫敦的家。」林懷民也表示，每次到沙德勒劇院演出，就像是回娘家。

《水月》將於英國時間5月15日晚間7點半、台灣時間5月16日凌晨3點半播映，可於沙德勒之井劇院臉書和YouTube頻道，免費觀看7天。

(中時 )