受到疫情影響，許多演出停演，在無法登台演出的日子，台北愛樂文教基金會為回饋樂迷，並試著延續觀眾對表演藝術的熱度，將從明（24）日開始，隔週推出「台北愛樂雲端音樂會」，精選8部未曾公開播映的製作錄影，讓樂迷重溫現場。

音樂總監古育仲表示，精選的8部大型製作，恰好都是宗教類型作品，並結合合唱團與管弦樂團演出，「像是三大神劇，或是巴哈的音樂作品，雖然每個人的信仰不盡相同，但在這個時刻，帶有宗教特質的音樂，特別能撫慰人心。」

這8部作品包括孟德爾頌《頌歌》、布拉姆斯《德文安魂曲》，有三大神劇之稱的韓德爾《彌賽亞》、海頓《創世記》、孟德爾頌《以利亞》，以及華爾頓《伯沙撒王的盛宴》、巴赫《聖約翰受難曲》和巴哈《B小調彌撒》。

古育仲表示，由於過去錄製影音時，純粹是留作記錄，「為了上線和觀眾分享，我們已緊鑼密鼓，製作中、英字幕，方便觀眾朋友們欣賞。」

此外，由台北愛樂文教基金會所主辦的「台北國際合唱音樂節」，已連續舉辦20屆，今年是否如期舉行，對此，古育仲表示，仍在評估疫情何時趨緩，再做決定，「目前先另外籌備線上回顧展，預計透過網站以數位方式，呈現合唱節從1990年代草創時期到現在，有哪些記錄，還有哪些特別的事情，以台灣近代的合唱音樂的發展等，類似線上策展的方式，雖然排練、演出都暫停，但我們仍想持續和觀眾朋友們分享作品，期待之後再重返現場。」

「台北愛樂雲端音樂會」將於台北愛樂粉絲專頁播映，每場演出上線後，供樂迷在72小時內隨時欣賞。

(中時 )