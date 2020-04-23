標榜只要帶著電腦，即可快速異地辦公！挾其遠端工作已漸成為全球路防疫一大利器，香格里拉台北、台南遠東國際大飯店已聯手推出異地辦公專案，針對企業界不同的需求，規劃為「客房方案」，及「會議室方案」，期望開啟防疫期間的龐大新商機。

該方案每天使用時段為上午8點至下午6點，每間房間配備的辦公桌椅，皆至少相隔1.5公尺的社交距離。其中「客房方案」更加碼贈送免費使用健身俱樂部，以及只有行政樓層貴賓，才能享受的豪華閣禮遇，包含可享用全天候所提供的輕食飲品、晚間雞尾酒，及精緻小點。

業者指出，該專案一推出已吸引不少企業，及商務人士詢問及預訂，同時亦可客制化因應不同的辦公需求，為企業界打造安心舒適的異地辦公的環境。

飯店目前全館實施24小時訪客體溫檢測，安全人員定時巡邏，使用空間每日清潔消毒，並提供殺菌洗手皂讓賓客使用，完善的工作環境與快速無線上網，讓商務人士即使在異地辦公也能即時與公務接軌。

租用香格里拉台北遠東飯店的辦公客房一個月以上，平均每人每日場地使用費最低只要不到600元起；而香格里拉台南遠東國際大飯店的辦公客房則提供企業專屬、更有隱私空間租用：包下“整個樓層”(每日房價1,296元) 或“半樓層”(每日房價1,620元)選擇，最低預訂天數為21天；以上房價需另加一成服務費及5％稅。

另外，也提供適用十人以下「會議室方案」，香格里拉台北遠東飯店最少需預訂兩週以上，每日場租自1,000元起至6,000元不等，免費享用咖啡、茶、微礦水，且可以5折優惠使用投影機設備、影／列印或市話服務。香格里拉台南遠東飯店不限租用天數，每日價格自1,500元起至3,500元，再贈送20張A4規格的黑白影印服務，以及礦泉水、咖啡，若想品嘗其他種類的茶點，飯店也提供八折優惠。

(工商 )