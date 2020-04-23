國際油價大幅波動，市場傳出元大S&P石油正2 ETF（00672L）調整契約內容，引發外界關注，元大投信23日也緊急在官網重大公告回應，說明近期曝險比例未達200％及轉倉至遠月期貨等操作策略，是基於有效保障基金資產，避免造成超額損失，在符合法規範圍內進行彈性調整。

針對市場疑慮，金管會也提出，須對外公告元石油正2的操作策略、理由與追蹤誤差及風險管理等四大措施。對此，元大投信提出四點說明：一、截至4月22日止，本基金規模為22.08億元，持有西德州輕原油期貨口數3,066口， 曝險比例為121％。

二、依元石油正2期貨信託契約相關規定，期貨信託公司應採用指數化策略， 將本基金儘可能於扣除各項必要費用之後，以追蹤標的指數績效為目標。為了達成操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分期貨契約及與標普高盛原油超額回報指數或標普高盛原油日報酬正向兩倍 ER指數具相關性之有價證券或期貨的整體曝險部位將儘可能貼近基金淨資產價值200％，並透過每日重新平衡機制進行整體曝險部位調整。

惟本基金得同時考量市場或法規因素可能使基金無法全數依指數權值比例建置交易部位，或預期不同交易所、不同規格的原油相關期貨契約可能達到較佳收益等因素，或基於基金流動性風險或資產管理考量，將本基金資產部分比例交易非標的指數成分期貨契約或投資有價證券，以達成追蹤標的指數績效表現之目標者，其交易部位亦得併入前述基金淨資產價值200%整體曝險部位計算。

另依本基金信託契約 第16條第1項第4款規定，原則上應於成立日起60日內完成上市作業，自上市日起，投資於標的指數成分之原油期貨契約價值不得低於基金淨資產價值100％。因此，根據上述規範，元石油正2得視市場狀況，彈性於100％～200％間進行曝險調整。

針對轉倉部分，元大投信說明，近期西德州輕原油期貨市場波動驚人，4月20日晚間5月西德州輕原油期貨甚至出現負值，依照指數編製規則，本基金應持倉2020年6月合約，但由於目前交易所保證金水位過高，單口原始保證金高達9,350元美金，若以4月22日結算價13.78美元估算，一口西德州輕原油6月份合約之市場契約價值僅為13,780美元， 就目前原始保證金計算，其槓桿倍數即僅有1.47倍，已無法達到基金原始設計的2倍曝險。

此外，由於CME交易所在4月20日聲明，原油期貨可用負值進行交易，導致近月期貨價格瘋狂崩跌，國際各大原油ETF如USO皆將持倉合約移往次近月或遠月合約，以規避異常市況衝擊。

元大投信強調，槓桿型ETF管理運作需審慎考量，若發生單日行情下挫達50％以上，因曝險過高，恐將發生超額損失（Over Loss）風險，依4月21日市況，6月合約盤中最大跌幅高達68％，若未進行相關緊急作為，恐已發生超額損失，本公司基於善良管理人責任，已在管理基金資產上恪盡心力。

第四、元大投信在4月21日將本基金持倉9,335口的6月西德州輕原油期貨，轉為3,025口的7月及774口的12月西德州輕原油期貨，曝險為117.84%，再將 3,025口的7月與774口的12月西德州輕原油期貨庫存，轉為3,066口的12月期貨，曝險部位為121％，主要原因是為了有效保障基金資產，避免面臨超額損失風險，且所持有部位仍符合信託契約相關規定。

(工商 )