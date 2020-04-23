新冠肺炎疫情全球大爆發，行政院會23日通過「公共衛生師法」草案，將公共衛生人力納入專門職業及技術人員制度，並對其業務範圍、責任及管理等事項加以規範，以提升台灣的公共衛生服務品質，未來公共衛生師須通過考試並領有證書，預估可讓歷年累計5萬名接受過公共衛生教育者，可充任公共衛生師。

衛福部表示，近來新興的公共衛生議題層出不窮，如SARS、新冠肺炎、禽流感、腸病毒、登革熱等疾病，危害國民生命安全，「公共衛生師法」草案主要立基於「預防重於治療」的精神，盼藉由認定該類人員的公共衛生專長，推廣公共衛生策略，以應社會需要、增進全民健康。

行政院長蘇貞昌裁示，「公共衛生師法」對促進民眾健康，至關重要，請衛福部積極與立法院及相關團體溝通協調，早日完成立法程序。

衛福部醫事司司長石崇良指出，公共衛生師執行業務範圍主要以社區、場域為主，主要從事社區、場域的環境健康風險、疾病調查防治、民眾健康調查、食安調查等方案的評估及推動。

為因應國家發生緊急或重大公共衛生事件，石崇良表示，草案明定公共衛生師有義務接受政府指定辦理的義務，非有正當理由，不得拒絕，所產生的費用及損失，則由主管機關給予補償。

有關應考資格，衛福部說，除公共衛生相關學系、所、組、學位學程與公共衛生相關學系、所、組、學位學程畢業，領有畢業證書者外，將研議修正公共衛生師的應考資格，擴大人員參與。相關內容將於立法階段時進行協商。

石崇良指出，目前大概有5萬名符合應考資格，其他醫事學系包含醫、護、放等就得看是否修過一定的公衛學分，未來若立法院通過修正條文後，應考人員資格就會更多。絕對不會讓未來公共衛生師的專業能力打折扣，會將一定學分授權主管機關來訂相關的學門要求，包含公衛重要核心能力，如流行病學、生物統計學、社會健康行為科學等學門，專業能力絕對會受到肯定。

(工商 )