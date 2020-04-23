疫情衝擊全台百貨零售業，SOGO百貨台北店3、4月人流亦減少3成之多，為提振買氣，今年母親節檔期不僅優惠天數拉長，且折扣力道為「歷年之最」，包括五大運動品牌正品六折起、精名品配件加入萬送千行列。

SOGO百貨資深營業副總吳素吟分析，今年第一季東區商圈人潮大減29％，除了疫情衝擊，最大因素還是東區店面空置率太高所致；看好東區商圈NET、H&M、寶雅在第二季陸續進東區開大店，整體人潮回流商機，SOGO忠孝店美食街趁勢進行10年大改裝，擴大百坪規模新增8個美食品牌，期帶動餐飲業績占比拉升至15％。

SOGO販促部副總播本昇強調，台灣防疫是全世界第一名，SOGO百貨包括忠孝店、復興店在3月、4月都很辛苦，人潮下滑三成，但在商品力足夠與優質前提下，進行一場安心購物的母親節檔期，光是滿千送百就從過往前4日延長至13日，平均行銷預算至少增加逾一成，預計28日起至5月10日台北店全館大家電滿萬送500，小家電滿5千送4百、化妝品與香氛5千送4百等，忠孝超市並推出cp值超高的「防疫備戰車」限量200車。

而在首季台北SOGO鮮見成長業種就是精名品，1～3月成長約5％，SOGO復興店長許淑賢分析，主要還是國際精名品新品上市挹注，經營50萬人次主顧客「零接觸促銷」是精品業績往上衝關鍵；許淑賢同時預告，迎來母親節慶，GUCCI百坪大店預計5月1日登場，加上原來LV、愛馬仕、香奈兒、卡地亞等四大天王隨即升級為「五大霸主」齊聚的精品百貨，配合母親節促銷，包括男女服飾、精名品配件折扣優惠再下深10%幾乎占一半，期力拚全檔業績與去年同期相當。

(工商 )