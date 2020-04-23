藝術家崔廣宇作品《代步》，拍攝人坐在有輪子的椅子上，從斜坡上往下滑，呈現無法控制生命的狀態。（下一個編舞計畫提供）

舞者吳承恩影像作品《A Roof》，記錄在疫情下，於屋頂跳舞的心境。（下一個編舞計畫提供）

舞者林燕卿的《Fragment》，記錄在疫情間的大自然，沒有任何不同，受到改變的是人類所習慣的生活。（下一個編舞計畫提供）

在疫情蔓延下，許多現場演出停演，表演者的未來該怎麼走？曾獲台新藝術獎的編舞家周書毅，推出「靜觀未來：身體影像短片展」，帶觀眾放慢腳步，在安全社交距離下，從影像裡看舞。

周書毅表示，「既然演出者無法上台表演，觀眾無法在台下看演出，那麼就轉換形式，透過影像欣賞舞者、表演者的身體表演方式，並在這困境中，靜靜思考未來。」

「靜觀未來：身體影像短片展」共集結34部台灣、香港、馬來西亞、新加坡等地舞者與藝術家影像作品，其中包括曾受邀參與威尼斯雙年展的藝術家崔廣宇、拿下台新藝術獎的錄像藝術家蘇匯宇、導演黃明川，以及舞蹈新銳張靜如等人作品。

其中難得一見的是，崔廣宇早年的《代步》、《天降甘霖》等作，都是1997年作品，周書毅表示，「《代步》裡有個人坐在有滑輪的椅子上，在斜坡上往下滑，呈現失控的生命狀態，人並沒有站起來停止椅子往下滑，而是任由椅子為自己代步。《天降甘霖》則是拍攝天上掉下電器、家具，但影片裡的人都閃過了，表現人如何因應危機，以及無法掌控意外何時到來。」

此外，還包括舞者在疫情間創作的作品，包括吳承恩的《A Roof》，拍攝在屋頂跳舞的心境，周書毅表示，「哪裡都去不了，但身體仍是自由的，對舞者而言，即使待在家裡，身體仍要保持活動。」林燕卿的《Fragment》，則是記錄在英國所有劇院關閉的狀態下，舞者待在家看天空，在可外出運動的時間，拍攝湖裡的鴨子，周書毅表示，「從影片可看見，對大自然而言，不受疫情影響，但對人類而言，一切習慣的事物，都被切斷了。」

「靜觀未來：身體影像短片展」將於4月24日、5月1日及5月8日，在台北華山1914文創園區清酒工坊2F拱廳放映。

(中時 )