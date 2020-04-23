一場疫情重擊全球，最基本的「食」恐怕也不復從前。存活下來的餐廳，從菜單、陳設到商業模式都要大革新，供應鏈因封城等措施被打亂後，有些美味更恐怕難以入手。

試想一下這個場景，走進一家餐廳，機器人上前迎接。坐定位，四周無人，最近的一桌距離自己至少1.5公尺，打開菜單品項更寥寥無幾……。

COVID-19（新冠肺炎）衝擊餐飲業，人氣餐廳也逃不過。台北頂上魚翅、松滿樓等老店熄燈，美國前總統歐巴馬夫婦愛店──紐約藍山餐廳（Blue Hill）也暫停營業，掌店的米其林2星名廚巴博（Dan Barber）形容「就像站在岸邊，眼睜睜看著海嘯來襲。」

巴博預估，疫情過後，餐飲業可能在夏季回穩，但恐怕不會100%回到疫前狀態。國際媒體認為這是一次商業模式、消費習慣，以及食材供應的大洗牌，至少短期內會有以下轉變：

1. 自助餐不再盛行

疫情期間已有不少飯店取消自助餐供應，疫後也可能持續。沒有遮蓋物、任人取用的菜餚，可能因任何一次噴嚏、咳嗽而沾染病毒，恐怕不再是消費者認為安心的選擇。

2. 地方性小農餐廳退燒

直接向小農進貨，以在地食材為料理核心，強調「從產地直送廚房」的小農餐廳近幾年相當盛行，紐約藍山餐廳就是其中之一。不過疫後民眾荷包緊縮，填飽肚子優先，精緻與美味擺後面，便宜、好保存、可一次大量購入的加工食品再成為主流，讓小農餐廳失去優勢，難以生存。

3. 餐廳種類變少、菜單品項變少

小眾的特色料理在經濟大好的時候，能有一定的支持者維持經營，但疫後百業蕭條，可能等不到識貨的老饕上門而結束營業。不只餐廳種類變少，食材供應鏈也無法立刻恢復通暢，質與量都可能下滑，餐廳只好縮減品項來撐過過渡期。

4. 保持安全距離、AI服務生上陣

流行病學專家、副總統陳建仁呼籲疫苗出現前，絕對需要保持社交距離。餐廳可能執行這些措施：每張桌子至少相距1.5公尺、每位客人間設立塑膠隔板，或主動將客流減半。中國大陸疫前已大量採用AI點餐、結帳，疫後機器人送餐的零接觸服務將更盛行。

（行政院長蘇貞昌表示，台灣米糧儲存夠吃2年半。圖片來源：pixabay）

5. 食材供應超緩慢，甚至斷鏈

儘管封鎖國界不鎖貨運，但是從農場、貨運到港口的人力短缺，可能導致有貨也出得慢、甚或出不去。台灣需要擔心嗎？台灣糧食自給率約在3成左右，但農委會掛保證稻米與水產品自給率都超過100%、蛋接近100%，蔬果和肉類最低標也都有87%和70%。

疫後食材供應可分為以下幾類：

◎米與奶蛋肉：這些最基本的食物，台灣暫時不用慌。行政院長蘇貞昌18日表示台灣米糧儲存夠吃2年半。農委會也強調肉品生產、進口及庫存穩定，未來6個月可供應豬肉44萬公噸、雞肉36萬公噸、雞蛋與液態乳也都足夠國人需求。

◎黃豆、小麥、玉米：台灣這3類穀物主要從美國、巴西、阿根廷等地進口，這3地疫情都吃緊。黃豆、玉米用作飼料，一旦短缺是整個肉品、餐飲產業的連鎖效應。農委會主委陳吉仲4月6日曾表示，未來6個月黃豆、小麥、玉米的安全庫存水位可達300萬公噸，如果真的供應斷鏈，不排除二期稻作先改種玉米或小麥。

菲律賓香蕉主要出口到中國和日本，未來這兩大市場恐怕沒有便宜香蕉吃。（圖片來源：pixabay）

◎水果：農委會表示台灣半年內可供應水果155萬公噸，不虞匱乏。但其他國家可不一定，像是菲律賓的香蕉，出口量在全球佔比達20%、亞洲更高達90%，但據《彭博社》報導，菲律賓已表示由於人力短缺，今年香蕉出口預計大幅減少40%，菲律賓香蕉主要出口到中國和日本，未來這兩大市場恐怕沒有便宜香蕉吃。

◎咖啡豆：咖啡豆不算必需品，但根據財政部2019年11月公布的數據，台灣咖啡豆進口量11年來成長2.1倍，國內自產咖啡豆成本較高，業者大多使用進口咖啡豆。雖然台灣咖啡豆主要進口國是巴西、日本、馬來西亞，但瓜地馬拉、宏都拉斯的咖啡豆也很受行家歡迎，目前兩國都因疫情實施封鎖和宵禁，《彭博社》預測短期之內咖啡豆的出口恐怕大幅延遲，讓愛好者叫苦。

(中時電子報)