日本埼玉縣21日發生新冠肺炎輕症患者在家待機時突然死亡的病例，引起社會的震驚，23日又有1名70多歲男性輕症患者在家待機時突然病重，送醫急救後也不治死亡。

70多歲男性4月6日出現發燒、咳嗽等症狀，9日接受病毒檢測後確診。他的症狀不嚴重，保健所便要求他在家療養，等醫院病床空了再通知他住院，沒想到他於14日突然病重。

埼玉縣白岡市50多歲確診男病患21日突然死亡，他1個人獨居，死亡的前1天曾跟保健師表示身體狀況惡化，埼故安排了21日住院。他父親22日因聯絡不到他而心急，到他住處時發現他已無生命跡象。

埼玉縣至23日共有729人確診，其中有357人因為沒有空病床，只能在家等病床空出來。不光是埼玉縣，還有神奈川縣等許多自治體也為沒有空病床而煩惱。

確診患者在家療養時，保健所每天會打1、2通電話確診患者的體溫、咳嗽等症狀，若症狀惡化則安排住院。

有專家指出，光這樣是不夠的，肺炎會因為吸入氧氣的機能逐漸衰弱，並不是馬上就會感覺到呼吸困難等，應該要採用測量血中氧氣濃度的機器，若血液中的氣氧濃度降到一定程度以下，會很快地轉成重症。患者若咳不停，上氣不接下氣時就有可能出現突然病情惡化的危險。

(中時電子報)