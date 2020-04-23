《向海圖強》紀念中國人民解放軍海軍成立71週年

就在台灣軍方因磐石艦官兵染疫事件陷追責風波之際，美軍2艘部署太平洋的航空母艦因疫情而返回母港駐地，共軍在一個月之內接連派出遼寧艦與山東艦2艘航母出海進行實戰演訓，並在遼寧號再次穿越巴士海峽後的23日，製作視頻並發布新聞慶祝中共海軍建軍71周年、實現雙航母艦隊強軍夢，為此情緒激動的大陸網民則歡呼：「這是當今太平洋上唯一具有戰鬥力的2隻航母力量」。

據《人民日報》報導，中共海軍今天慶祝建軍71周年紀念，自4月以來，遼寧艦、山東艦同月出海實訓，首艘萬噸大型驅逐艦南昌艦也進行海上實戰化訓練，「願中國海軍未來仗劍深藍，犁水四方！」

為慶祝建軍71周年所製作的視頻顯示中共海軍多年來在裝備上的長足進步，視頻中介紹了中共海軍家族包括：水面艦艇、航空兵、海軍陸戰隊、潛艇、岸防部隊等等。

陸媒還引述了台灣國防部的消息稱，遼寧艦編隊22日結束南海訓練後，再次航經巴士海峽後向東航行，遼寧艦航母編隊包括了護衛艦542艦、598艦、驅逐艦117艦、119艦、補給艦965艦，台灣軍方另公佈了此次遼寧艦的航拍圖。

由於目前太平洋上美軍未部署航母艦隊，大陸雙航母在太平洋上演訓，讓許多大陸網民豪氣頓生，有網民發文表示：「可以再來一次繞台，畢竟諾大的太平洋只有我們2艘航母可用，維持一下地方秩序也是很正常的，還可以驚起蛙聲一大片」；另有網民不無驕傲地高呼：「都瞧好了，這是當今太平洋上唯一具有戰鬥力的2隻航母力量，亞洲最強大的機動艦隊。」

大陸國防部官方微博則稱，在海軍成立71周年之際，中共海軍加強新型作戰力量建設持續推進轉型，以第4代裝備為引領、第3代裝備為主體的現代化人民海軍正在形成。遼寧艦航母編隊跨區機動至南海海域開展「背靠背」綜合攻防對抗演練，南昌艦在青島外海進行主炮對海射擊等實戰化訓練，首艘國產航母山東艦在大連組織港岸訓練……在人民海軍成立71周年之際，海軍新型作戰力量活躍在萬里海疆的演兵場。

(中時電子報)