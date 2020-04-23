（台中新光三越「日本商品展」4/23～5/10於10F天空劇場盛大登場！圖／業者）

台中百貨業目前正在舉辦母親節促銷活動，其中，新光三越第二波促銷檔期今（23）日起登場，同步舉辦「日本商品展」，集結居酒屋文化神人級料理、話題夢幻甜點、嚴選伴手禮、吃貨必買零嘴、精湛細膩工藝、產地直送好物等63家人氣名店，搶攻母親節送禮商機，同時也讓無法去日本旅遊的民眾，可藉由品嘗日本美食、解解饞。

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國都實施鎖國或封城阻隔疫情傳播，國人最愛去的日本，短時間去不了了，台中新光三越直接把日本業者帶進台灣！即日起至5/10於10樓天空劇場舉辦「日本商品展」，參展廠商包括新瀉越光米手作多樣口味、日銷千顆的「笑笑屋壽司」、羽田機場連續5年鯖魚棒壽司冠軍「若廣」黃金烤鯖魚棒壽司。

還有，日本山形縣年銷7萬碗的「山形心心」辛豚野狼拉麵、日銷千顆的大阪國粹小吃「八笑俱樂部」章魚燒小丸子、日本必吃居酒屋口味串燒「青鳥」雞肉蔥串、超人氣「鹿兒島特產薩摩家」明太子蟹味大腿、東京熱門排隊銅板甜點「七福神鯛魚燒」等國民美食登場！

人氣甜點美食部分，包括獨家授權「Big big world HELLO KITTY牛奶布丁燒」；療癒系「卡娜赫拉的小動物」人形燒、中部獨家初登場由北海道直送新鮮生乳製成的霜淇淋，以及「丸善製茶」霧島抹茶冰沙！

下午茶特別推薦「函館果子工坊」一口起司蛋糕、「吉川水滴餅」；還有少女系甜點「VORG鬆餅」、「浪花永吉堂」三色糰子、「平島貝比蜂蜜蛋糕」，以及擁有45年歷史的老店「神戶珈琲物語」咖啡羊羹等。

職人手作方面，包括日展得獎絞染工藝「ANJ」，採用世界最高等級的日本國產輕革皮設計製成、「鞄Itagaki」北海道訂製皮件、來自愛媛縣宇和島市的「天成真珠」、日本陶瓷界首位「橘吉日本瓷器」、日本製造「熊本-八代榻榻米/草蓆」等。

(工商 )