美日歐為了防疫擴大封鎖及緊縮社交限制，對經濟活動的殺傷力反映在4月採購經理人指數（PMI）上，遍慘兮兮。美國製造業活動加速萎縮，創11年多來最低；歐元區與日本的綜合PMI、服務業PMI皆觸及歷史新低；英國、德國、法國的PMI也跌到歷史低點。

調研機構IHS Markit周四（23日）公布，美國4月製造業PMI初值由3月的48.5劇跌到36.9，比市場預期的38還糟，觸及133個月來最低。綜合PMI從3月的40.9.下滑至27.4，服務業PMI自3月的39.8暴落為27，雙創新低紀錄。

歐元區4月綜合PMI初值由3月的29.7驟降至13.5，再創歷史低點。餐廳酒吧及其他娛樂場所在防疫期間關閉，加上旅遊限制重創服務業，4月歐元區服務業PMI由3月的26.4劇跌到11.7的歷史新低。製造業PMI自3月的44.5滑落到33.6。

au Jibun銀行日本4月綜合PMI初值，從3月的36.2跌至27.8，來到歷史新低。服務業PMI經季調後由3月的33.8崩落到22.8，係2007年9月開啟服務業調查以來的最低點。製造業PMI自3月的44.8下滑到43.7，為2009年4月來新低。

歐洲主要經濟體同樣只有一個慘字形容。英國綜合PMI初值由3月的36.0狂掉到12.9，觸抵歷史低點。

歐元區經濟火車頭德國4月綜合PMI初值，從前月的35.0腰斬至 17.1，寫下歷來最低紀錄。服務業PMI由3月的31.7，重摔到15.9的歷史新低。製造業PMI自3月的45.4下探到34.4低於預期。

歐元區第二大經濟體法國4月綜合PMI初值，從3月的28.9跌到11.2，觸及1998年有此紀錄來的最低水位。服務業PMI由3月的27.4崩跌至10.4；製造業PMI自3月的43.2，滑降到31.5的歷史低點。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）指出:「由4月數據可見，歐元區經濟遭受前所未有的損害，歸咎於防疫封鎖措施，加上全球需求暴跌及人員與投入品短缺。」

(工商 )