陸商務部：Q1電商直播逾400萬場 滲透率持續提升 23:022020/04/23 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸商務部：Q1電商直播逾400萬場 滲透率持續提升（中新社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《證券時報》報導，大陸商務部23日表示，第一季電商直播秀超過400萬場，由此可見，電商直播市場正在迅猛發展。 根據艾媒諮詢預計，大陸在線直播用戶規模今年將達5.26億。對此，大陸國信證券分析師張衡認為，電商內容化提升有助轉化率，內容電商化有助創造需求空間，未來，電商直播將會有更大發展空間。 另外，A股公司中，藍色光標短影音廣告業務有望成為其第二個營收過百億人民幣的增長點；利歐股分在媒介與內容兩個維度持續發力頭條系、快手等直播平台。 (旺報 ) #電商 #直播 #大陸 #內容 #空間 也許您會感興趣 推薦閱讀 電商掀瘦身潮 蘑菇街裁員14％ 04:092020/04/19 全球財經 直播賣房意在蓄客 難成主流 04:102020/04/20 焦點新聞 《電子商務》電商產業熱 網家擴大徵才300名 10:172020/04/20 財經 網購熱 電商逆勢徵才近300人 04:102020/04/21 財經要聞 蝦皮造節元年 疫舉搶市占 04:102020/04/21 產業．科技 搶攻防疫商機 中保科電商特賣新加坡國民湯品The Soup Spoon 13:282020/04/21 財經 正妹直播做餅乾 一個伸展私密處全曝光 19:272020/04/21 正妹 參展通路被斷 台業者靠電商接單 04:092020/04/22 產業財經 電商助農 拼多多農村網店單季訂單逾10億筆 02:432020/04/22 兩岸 進軍印度數位支付、電商市場 臉書砸57億美元 入股Jio Platforms 04:092020/04/23 全球財經 兩岸熱門新聞 美方斷金援 陸再加碼9億支持WHO抗疫 - 兩岸 陸慶海軍71周年 網豪語：太平洋唯2部署航母 - 時政 金正恩真的沒事啦！陸官媒首闢謠 - 兩岸 兩岸進出口歸零 台經濟恐邊緣化 - 兩岸要聞 - 中國時報 美女聲力軍 藍營找回青年共鳴 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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