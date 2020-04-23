《證券時報》報導，大陸商務部23日表示，第一季電商直播秀超過400萬場，由此可見，電商直播市場正在迅猛發展。

根據艾媒諮詢預計，大陸在線直播用戶規模今年將達5.26億。對此，大陸國信證券分析師張衡認為，電商內容化提升有助轉化率，內容電商化有助創造需求空間，未來，電商直播將會有更大發展空間。

另外，A股公司中，藍色光標短影音廣告業務有望成為其第二個營收過百億人民幣的增長點；利歐股分在媒介與內容兩個維度持續發力頭條系、快手等直播平台。

(旺報 )