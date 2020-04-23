疫情造成觀光市場停滯，連台灣地景國際代表的台北101，其營運商台北金融大樓公司營收條件都被示警。

中華信評今（23）日把台北金融大樓股份有限公司的評等展望，由「穩定」調為「負向」，發行體信用評等「twAA-/twA-1+」則獲確認。

台北金融大樓公司是台北101辦公大樓與購物中心的起造及營運商，台北101大樓為台灣最高且最受歡迎的觀光景點之一。

中華信評估算，該公司有零售、商辦，及觀景台營運等三項業務，2019年EBITDA為新台幣42億元。

新冠疫情造成國際觀光市場全面停滯，中華信評表示，台北金融大樓公司的觀景台收入、101購物中心遊客消費大幅降低，消費者信心的漸失與非必要性支出的減少，使得其營收面臨下滑風險，估測會抹去未來至少六個月的遊客營收貢獻。

中華信評預期，101購物中心2020年的銷售業績將較去年同期下降31％至35％，營收減少導致現金流量產生能力恐大幅下滑，中華信評預期，台北金融大樓2020年的信用指標將會惡化，唯一正面財務數據應就屬購物中心的高承租率、和大樓的強勁租戶組合。

(工商 )