馬辣集團旗下的「東吉水產超市火鍋」公館店即日起限時推出399元吃到飽方案，店內提供食材多樣，更嚴選7種肉品，包含安格斯黑牛、台灣豬梅花、板腱牛等，還有手打鮮蝦滑、花枝滑、有機蔬菜等，全都無限量供應，在防疫期間店家提供高溫清洗的餐夾，定時每30分鐘更換，還有安心隔板與鄰桌保持距離，讓民眾能安心用餐。
創立近1年多的「東吉水產超市火鍋」檯面上所見的翠綠鮮蔬、時令瓜果、手工鍋物等食材，整體超過40種，其中有機蔬果是與小農長期配合，將產地有機蔬果直送至餐廳，海鮮部分則有鮮甜海蝦、東石鮮蛤、軟嫩無刺的巴沙魚、手打鮮蝦滑、花枝滑，還會依照當日漁船捕撈狀況，不定期推出當日現流漁獲，讓民眾隨時保持新鮮感。
東吉水產超市火鍋更推出7大嚴選肉品，包含美國CAB安格斯黑牛、美國choice頂級牛胸腹肉、巴拉圭低脂板腱牛、紐西蘭小羔羊、台灣CAS豬梅花、台灣CAS豬五花、台灣CAS無骨嫩雞腿，全部無限量供應，現點現切，每人最低只要399元。
防疫期間，東吉水產超市火鍋將原擺放盒裝精肉的展示櫃位，全面改為廣口潔白餐瓷，採半開放式，提供高溫清洗的餐夾，給民眾自由夾取，更定時每３０分鐘更換、時時在蔬果上噴灑ＲＯ逆滲透淨水，櫃位維持一貫低溫，以求食材新鮮及保濕，還有設置安心隔板與鄰桌保持安全距離，讓消費者不受影響能夠安心享用餐點。
(中時 )
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