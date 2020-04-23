大陸網紅周揚青23日在微博拋出震撼彈，宣布與「小豬」羅志祥早已分手，長達9年的「豬揚戀」正式情斷，周揚青還加碼爆料男方豐富的「約炮黑歷史」，甚至經常跟兄弟們舉行「多P極樂趴」，引起外界轟動。羅志祥在歌迷會的行為也遭網友起底，畫面中可以看到他在舞台上「激吻」女粉絲，再度掀起熱議。

羅志祥過去發專輯時，打出「3拍5抱」的行銷方式，意即買3張專輯可以合照，買5張就可以獲得抱抱，網路紅人陳沂曾痛批，根本就是肉體斂財。據了解，羅志祥每年都會舉辨S.F.C國際歌迷會，得先成為會員才能報名參加，粉絲不但可以近距離和羅志祥互動，還能和偶像進行「安全之吻」等福利。

女粉絲還踮起腳尖將手環住羅志祥的脖子。（圖／翻攝自娛樂最hot微博）

從短短13秒的影片可見，羅志祥當時手拿著愛心形狀的「安全之吻」道具，下一秒就往女粉絲的嘴湊上去，現場一陣瘋狂尖叫，女粉絲享受之餘，還踮起腳尖將手環住羅志祥的脖子，沉溺在這場擁吻當中，結束後2人相視而笑，女方還害羞的雙手摸頭，接著又撥弄頭髮，現場氣氛十分沸騰。

2人相視而笑，女粉絲害羞的雙手摸頭。（圖／翻攝自娛樂最hot微博）

事後，有粉絲跑到周揚青的微博告狀，「你的男朋友親別人了，你不擔心嗎？」周揚青則大方回應，「工作上的這些事情我要還都擔心，那我要擔心的也太多了哈哈」。該片段也在微博迅速瘋傳，有些人認為這只是個活動，並不需要太大驚小怪，不過也有網友無法接受，直言「現在看這個都不舒服」。

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(中時電子報)