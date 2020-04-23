羅志祥與交往9年周揚青分手，還遭女方爆荒淫史，還有專門約妹的手機，正當熟人紛紛切割之際，日本前AV女優明日花綺羅卻突然在微博上貼了一隻在節目中有著親密接觸的影片，強調2人只是工作上有聯絡，讓人霧裡看花。對此AV達人一劍浣春秋也分析了明日花背後動機，直呼「很難得」。

2019年5月，明日花綺羅參加《娛樂百分百》錄影，節目中她手拿電療片幫羅志祥穿襯衫、撫摸胸肌與腹肌，直呼「形狀很明顯，好棒」，讓羅志祥臉紅心跳。不過明日花綺羅在影片附註「只是工作上聯絡」，形同與羅志祥劃清界線，網友也笑翻直說根本「神捕刀」。

根據《ETtoday》報導，一劍浣春秋對此表示，明日花此舉非常難得，因為一般女優為了打響知名度，讓影片更賣座，基本上都不介意跟這些負面消息扯上關係，但明日花主動發文澄清與羅志祥關係，也就代表了明日花不需要靠這些花邊、腥羶色新聞「蹭熱度」。

現年31歲的明日花綺羅2007年出道，以亮麗外型與姣好身材吸引大批忠實粉絲，一度成為收入最高的頭牌AV女優，於今年2月初宣布引退。一劍浣春秋指出明日花現在是自創泳裝、內衣品牌的老闆娘，商品賣得「嚇嚇叫」，她本人也發揮影響力，讓片商將她過往的片子紛紛下架，打算徹底轉型。

(中時電子報)