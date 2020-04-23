今(23)日周揚青在微博公開分手信，證實早已結束和羅志祥（小豬）9年戀情，又指出他劈腿約P等渣男行徑，震撼海內外演藝圈。命理專家毛衣老師說今年是庚子年，本來就容易犯桃花是非，上一次就是「陳冠希事件」，沒想到今年輪到羅志祥；而老師觀豬揚兩人八字後，也發現他們感情鬧翻從命盤是有跡可循的。

毛衣老師看羅志祥八字，他八字屬戊土，未月屬羊，今年庚子年，這次事件會重挫他心情還有事業；也算了一下他和周揚青分手時間，推測是去年己亥年，因為當時羅志祥走劫財，劫財代表分手，而原因多半是女性朋友居多。

不過，羅志祥今年正宮也被太歲合走，正宮代表工作和名聲地位，因此毛衣老師推算「這次豬揚變色事件，應該會讓小豬的事業還有名聲地位有所衝擊」；而老師也說，大家可能到了夏天左右才會遺忘這次的桃花事件。

命理專家毛衣老師說今年是庚子年，本來就容易犯桃花是非，上一次就是「陳冠希事件」，沒想到今年輪到羅志祥。(圖/ 毛衣老師提供)

針對周揚青八字，毛衣老師則說，她八字屬庚金，本身對感情就是在乎被尊重還有公平性，當覺得自己不被尊重，她就會斬斷所有退路；老師觀出周揚青天干走比肩容易有情感問題，地支又走傷官，她的難過可想而知。綜觀這些因素，豬揚戀鬧翻從八字命盤都看得出來。

(中時電子報)