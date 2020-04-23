由越南民航局（CAAV）4月23日核准開放，越捷航空每日將增加6班來往越南河內–胡志明市航班、3班每日來往河內/胡志明市–峴港航班，以及國內其餘航線每日來回1班。4月23日至4月25日，每天下午1至3點，越捷航空於官網www.vietjetair.com祭出台幣12元起超優惠國內線機票，機票使用時間即日起至今年年底。

越捷航空將會配合越南民航局（CAAV）指示並持續更新飛航資訊，更多航訊息請上越捷航空官方網站或洽官方票務代理中心、客服專線0800-66-1886查詢。

除了提供日常載運乘客的服務外，越捷每日約執飛10班貨機，滿足貨物運輸需求；同時配合支援國家抗疫措施，越捷提供免費醫療物資運輸服務，以及協助醫生及相關醫療人員於疫情期間免費搭乘航班服務。

越捷航空與乘客一起攜手度過疫情難關，實施高規格的預防措施，所有乘客及機組員必須填寫健康聲明及配戴口罩，降低乘客感染疫情的風險。乘客安全為越捷首要任務，越捷遵循國際衛生規範、世界衛生組及國際航空運輸協會（IATA）所制定之程序與規定，以確保每一位乘客皆能安心搭乘。優惠機票不含稅及手續費，國定假日不適用。

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