受到疫情衝擊，中部百貨業今年母親節檔期第一波業績表現普遍不如預期，各大百貨業者第二波紛紛加碼促銷！其中，新光三越第二波（4/23～4/29）首度推出禮券回饋再加碼，男女裝等業種最高單櫃滿3,000送300，而且線上接力線下，新光三越APP萬件趨勢好禮、27大品牌「超級品牌日」、「母親節豪華大餐」外帶外送等，會員線上線下同享滿千送百禮券回饋！

廣三SOGO百貨4/23～5/12舉辦母親節檔期，全館單筆滿3,000送300商品禮券、化妝品單筆滿2,000送200、10樓大家電/特選瓷器單筆滿萬送1,000、2樓珠寶單筆滿5,000送500、按摩椅單櫃滿3萬加送紅利點數2,000點；4/23～5/3名品、施舒雅單筆滿5,000送500，再享22家銀行滿額回饋送禮券。

另外，新光三越首發推出「超級購物週」，只要於新光三越APP上取品牌專屬優惠券，即可獨享「化妝品買正貨送正貨」、「鞋包限時6折搶購」、「流行服飾搶先七折」、「內睡衣買一送一」、「保健食品買二送一」等七大主題、萬件商品下殺優惠。

此外，4/23～5/10母親節檔期促銷期間，台中新光三越舉辦「日本商品展」，推出63家日本熱銷美食與伴手好禮。新光三越台中店副店長蔡雅琪表示，今年推出63家人氣名店，有8家匠人工藝、初登場也有8家，如日銷萬顆、日本新瀉米手作的「笑笑屋壽司」，以及來自北海道函館連獲7年金賞的一口起司蛋糕「函館果子工坊」等，都是必嘗美食。

蔡雅琪進一步表示，隨著母親節的腳步逼近，新光三越貴賓卡友只要透過新光三越APP，即可於線上搶先預訂餐廳座位，還可享有使用訂候位系統的獨家飲品贈送等優惠，母親節期間，2F義大利福里安花神餐廳還推出餐點全面8折優惠。

另外，新光三越與Ubereats及foodpanda兩大平台合作，特別推出名人坊、珍寶海鮮、301大道、點點心、劍持屋、海記、檀島香港茶餐廳等7家餐廳，規劃2～3人熱銷餐點套餐外送服務；義大利福里安花神、名人坊等5家餐廳，推出母親節大餐外帶85折起優惠。

(工商 )