李懿主持Vidol《懿想天開》，帶著超高人氣職棒啦啦隊的隊長巫苡萱，來到屏東枋山的楓港國小，與偏鄉學子圓夢公益協會一起幫助偏鄉的孩童們，拍攝畢業紀念冊，義拍團隊是在5年前由總召，也是李懿大學同學楊文逸的號召下，召集很多攝影同業、專業攝影師，無酬幫助台灣偏鄉地區的國小拍攝畢業紀念冊，總召楊文逸認為再多酬勞都比不上孩童們真誠的笑容。

李懿與巫苡萱挑戰當這些專業攝影師的攝影助理，不論是排燈、搬運器材、場地設置、甚至同學們的疏化整理，全部都得親手下去做，拍攝當天剛好天氣非常炎熱，在大太陽中，更增加這場挑戰的難度，但李懿表示，只要想到是為了讓同學們可以留下最美好的學習回憶，這一切都是值得的。

李懿、巫苡萱與楓港國小的同學拍攝畢業紀念照。（懿想天開提供）

這次李懿特別與Kawasaki合作，騎著重機來到楓港國小，讓同學們有著帥氣重機當背景合照，不只是男同學們看到重機相當開心，連女同學看到李懿騎車帥氣的樣子，也說未來長大要像李懿一樣騎著重機環島，熱血重機魂在同學們的心裡，埋下小小種子 。

(中時 )