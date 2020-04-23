大陸網紅周揚青今日突然宣布與台灣藝人羅志祥已經分手，但她還加碼爆料，羅志祥過去的約砲黑歷史，引起外界譁然。對此，羅志祥的宿敵、網紅陳沂今晚開直播時就狂酸，「對不起，羅志祥真的不是亞洲空幹王喔」，同時也坦言，「我今天心情真的非常好」！

陳沂過去痛批羅志祥「3拍5抱」的專輯行銷方式，稱他是「亞洲空幹王」，而遭羅志祥告上法院，法院最後判定陳沂沒有毀損名譽的嫌疑，但雙方有達成協議，陳沂需要連續7天在臉書上公開道歉。

如今，羅志祥私生活全遭曝光，陳沂先是在臉書連續發表多篇文章後，今晚又在YouTube直播上語帶嘲諷地說，「當時我不懂為何羅志祥被說亞洲空幹王這麼生氣，我不懂，我不明白」，但看完周揚青今天發表的文章後，陳沂直言，「這時候我才知道羅志祥生氣的理由，因為他真的不是亞洲空幹王，羅志祥每天都非常努力的苦幹、實幹、多幹、群幹、亂幹…」。

最後，陳沂也不忘諷刺，「羅志祥根本就是個自產自銷的自耕農，不斷的播種再播種，然後長出一顆顆的花椰菜」。

(中時電子報)