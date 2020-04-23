阿根廷無力償還22日到期的5億美元債務，若是政府無法與債權人達成債務重整協議，阿根廷在30天的寬限期過後將進入違約。債務重整內容包括未來三年暫緩償債，和降低62％的利息。據悉，目前約有三組債權人不接受重整提案。

(工商 )