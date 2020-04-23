阿根廷無力償債 違約風險逼近 23:112020/04/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿根廷無力償還22日到期的5億美元債務，若是政府無法與債權人達成債務重整協議，阿根廷在30天的寬限期過後將進入違約。債務重整內容包括未來三年暫緩償債，和降低62％的利息。據悉，目前約有三組債權人不接受重整提案。 (工商 ) #償債 #債權人 #債務重整 #阿根廷 #無力 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情重創全球經濟！阿根廷面臨「破產倒閉」 打算賴帳400億 17:202020/04/21 財經 阿根廷債務重整遭拒 面臨第九度破產危機 22:072020/04/21 財經 財經熱門新聞 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 即時 一場殺戮！謝金河曝他68美元買石油慘況 - 財經 美股熊市還沒完！花旗警告：留意這訊號 - 財經 原油正2遭插管！散戶狂押注 小心黑手… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。