新冠肺炎疫情和防疫的封城措施，導致德國5月消費者信心暴跌至歷史新低。據市調機構GfK公布，德國消費者信心指數由4月的2.3陡降至5月的-23.4，跌點創下GfK開始追蹤該數據以來首見，降幅亦遠遠大於市場預期的-1.8。

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