德國5月消費者信心暴跌至歷史新低 23:112020/04/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情和防疫的封城措施，導致德國5月消費者信心暴跌至歷史新低。據市調機構GfK公布，德國消費者信心指數由4月的2.3陡降至5月的-23.4，跌點創下GfK開始追蹤該數據以來首見，降幅亦遠遠大於市場預期的-1.8。 (工商 ) #德國 #消費者信心 #歷史新低 #GfK #暴跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國原油期價暴跌 摔至1999年以來低點 13:302020/04/20 財經 疫情衝擊需求 美國鋼鐵業遇寒冬 23:012020/04/20 財經 《國際產業》暴跌逾300％ 美國期油價格首見負值 09:432020/04/21 財經 《港股》油價暴跌＋金正恩病危傳言 恆指重挫2.2％ 16:312020/04/21 財經 全球防疫 虛擬通路大崛起 04:102020/04/22 證券．權證 破天荒負油價 川普喊買轉正數 04:102020/04/22 財經焦點 「負油價」啟暴跌暴漲循環 中行暫停交易原油寶 13:252020/04/22 兩岸 《國際產業》受疫情衝擊 現代汽車淨利暴跌逾4成 15:062020/04/23 財經 《金融》3月5大銀行新屋貸款利率跌破1.6％ 再創新低 17:052020/04/23 財經 法、德4月PMI值創歷史新低 歐元急貶 18:472020/04/23 財經 財經熱門新聞 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 原油正2遭插管！散戶狂押注 小心黑手… - 財經 美股熊市還沒完！花旗警告：留意這訊號 - 財經 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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