六成股票加四成債券的傳統基金資產配置，長久以來為投資人帶來亮麗的投資報酬，然而在近期市場劇烈波動的時候，這種黃金組合卻面臨考驗，基金經理人如今得重新思考投資組合配置。

長久以來，多數基金的資產配置皆是結合風險較高的股票，以及較穩健的債券，通常一種資產下跌時，另一種上漲，不僅能平衡報酬，又能有避險的作用。

然而過去10年來，這種關係已經鬆動。債券價格跟著股票上揚，殖利率承受壓力，雖然為投資人帶來獲利，但也壓縮債券在經濟低迷時期的保障能力。近期因為新冠肺炎引發的金融市場震盪，股票和債券同步下跌，又凸顯這項問題。

紐約對沖基金Capstone負責人布里頓（Paul Britton）表示，資產配置是機構投資人現階段最大的難題。過去債券能保護投資人的投資組合，但他們現在只能自求多福。

自全球金融危機以來，「股六債四」的策略一直帶來亮眼的績效。根據高盛統計，六成股票加四成債券的傳統投資組合，在2011年至2020年間的報酬率，創下逾百年來最高紀錄。

然而在2020年頭三個月，60％股票與40％債券的基金資產配置，卻出現1960年代以來最差的報酬率，因為債券上漲無法抵消股票崩跌。

高盛策略師穆勒－格里斯曼（Christian Mueller-Glissmann）在報告中警告，預料投資報酬率長期將呈現下滑趨勢，昔日的「股六債四」黃金組合逐漸鬆動，這種平衡投資組合的風險將變得更高。

根據美國銀行（BoA）3月調查顯示，52％的基金經理人認為美國公債是最佳的避險工具，但該數據在4月份的調查掉到22％。

在此同時，避險資產黃金近來持續上漲，對投資人的吸引力大增。

(工商 )