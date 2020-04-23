新冠肺炎疫情導致全球市場劇烈震盪，投資人信心潰散，對沖基金在2020年第一季經歷逾十年來最嚴重的失血紀錄。

根據對沖基金研究公司Hedge Fund Research（HFR）數據顯示，第一季投資人自對沖基金贖回330億美元，創下史上第四高的季度失血紀錄，同時也是2009年第二季以來最大資金外流紀錄，當時的金額為420億美元。

HFR總裁海因茨（Kenneth Heinz）指出，投資人對全球新冠肺炎疫情引發的劇烈波動和不確定性做出回應，投資人的風險耐受度崩跌，使得對沖基金出現後全球金融危機時期以來最大失血潮。

即便是產業界知名的對沖基金，依然難敵市場動盪，表現令人失望。Renaissance Technologies旗下Institutional Equities基金，第一季下跌近18％，另一檔Institutional Diversified Alpha基金下挫13％。

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）也難逃下跌壓力。投資人表示，橋水旗艦Pure Alpha基金的資產價值在第一季縮水約20％。

整體而言，對沖基金的投資價值在第一季暴跌3,330億美元，反映股市崩跌和信貸利差擴大。績效大跌讓對沖基金的總資產跌破3兆美元，此為2016年來首見。

不過對沖基金第一季的表現仍然優於大盤，反映業界整體績效的HFRI基金加權綜合指數，首季下跌9.4％，同期標普500指數降幅約達20％。

美股在3月經歷多次暴跌，聯準會（Fed）推出多項救市計畫，但仍不足以消除投資人對經濟衰退的憂慮。即便央行宣布一連串措施支撐經濟，股市仍出現1987年來最大降幅。

(工商 )