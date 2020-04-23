政府啟動紓困方案，且多次開記者會宣稱已有多少民眾受到協助，蔡總統也特地在臉書發文。前國民黨主席朱立倫卻在臉書透露，這幾天，許多朋友跟他反映，1988、1957紓困專線，永遠打不通！許多人無法獲得補助。朱立倫沈痛呼籲政府「實實在在做好紓困，才能解決民眾問題」。

朱立倫說，蔡總統今天的臉書提到「紓困方案2.0已經全部啟動」，「本週90萬人陸續發放」，但是底下的留言，「生活困難的人拿不到」、「電話打不通」，看來目前的紓困經濟，不但沒有超前部署，反而呈現落後的情況。

他說，這次疫情，台灣至少有八成民眾受到輕重不一的衝擊，超過 20％，460萬人受到嚴重影響。但到目前才90萬人受到補助，佔全台灣民眾不到4％，總金額也只佔紓困總金額不到一成！防疫船艦案不夠透明，遮遮掩掩，紓困又是這樣的速度，政府真的應該好好加油！

朱立倫說，幾天前在彰化跟中小企業、鹿港廟口商圈業者對話，他了解到，小攤販、家庭手工業的困難；而事實上，大多數的農民、漁民也領不到補助！無勞保亦無公會的，自營業者要申請補助，規定太多，使得受到衝擊的許多人，無法獲得補助。

他說，商圈朋友都告訴他，商圈小店大都沒有使用發票，政府紓困會議，講得簡單，但小商店可能連記帳手札都沒有，「買20斤大麵條直接付現，怎麼提出營收證明？」而且，目前紓困方案都是貸款，幾乎少見整體的產業補助政策，這些企業朋友多說，「貸款還是要還啊！」很少人敢繼續貸款！

朱立倫強調，政府應該少花一些心力跟資源作國內外公關宣傳，實實在在、真正做好紓困，才能解決民眾問題！明早八點半「台灣早安」，他會談疫情下農漁產業的困境，農漁民們的心聲，請政府好好關心！

(中時 )