歐盟鐵娘子罕見發怒了！德國明鏡周刊爆料，德國從這個星期一開始在一些地區解除封城措施，但未料到一些地區民眾喜不自勝，並沒有遵守解封規定，還有些地方準備大肆慶祝。惹得德國總理梅克爾勃然大怒,情緒激動的表示，「我們並沒有勝利，我們的迴旋空間很小」。她還強調，新冠疫情可能還在初期，對民主來說是一大試煉和負擔，可能會讓人們生活非常難過很長一段時間。德國人應該要準備好出錢幫助歐盟其他國家。

德國20日決定，將封城的限制措施延長到5月3日，但對部分面積不超過800平方公尺的商店解禁，單要求民眾在商店和坐公車時戴口罩。不料部分解禁後，一些地方像是完全恢復了正常生活，很多人也沒有戴口罩就上街溜達，保持1.5公尺的社會距離也不被遵守。一些行業強力要求全面開業，抨擊梅克爾損害德國經濟。

梅克爾在執政聯盟最佳召開的會議上罕見發了脾氣。她明確表示非常不高興，一些地區的做法會讓疫情死灰復燃，導致病毒捲土重來。她要求各地和衛生部門絕對不能鬆懈。

梅克爾還強調，封城對人民自由設限是她擔任總理以來最難做出的決定。新冠病毒對民主是試煉和負擔。「我們並不是在疫情的最後階段，而是在疫情的初始階段。我們將和病毒共存很久一段時間。」

德國最新的公佈的疫情數據顯示，德國確診病例達到15萬1022人，死亡5334人。德國已經開始新冠疫苗臨床試驗。

(中時 )