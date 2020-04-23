台灣已連續11天無新增新冠肺炎本土個案，不過我海軍「敦睦艦隊」卻爆出多人染疫，迄今已有29人確診。支隊長陳道輝少將在情勢所逼下扛起全責，然而，他在立院內電話連線時展露出的真性情卻讓許多民眾不捨，一名自稱昔日部屬的網友表示，陳道輝為人正派，士兵都很尊敬他。

陳道輝日前在立院被電畫質詢時，越講越哽咽，情緒激動地願意「已生命擔保」決無任何隱匿疫情作為。在宅神朱學恒臉書上，更有位自稱海軍敦睦支隊服役的網友私訊表示，「陳道輝哽咽絕不是為了求取同情，而是真的委屈了。身為軍人，很多事和苦衷只能自己扛。」強調「支隊長更是一位零負評的好長官」。

PTT上也有一位網友表示，自己在服義務役時，陳道輝剛好是他單位的主任，作風讓他印象深刻。原PO指出，陳道輝雖貴為少將，卻很常照顧到最底下的士兵，還會和他們一起打籃球。原PO回憶起，陳道輝還曾在全單位面前說「自願役領國家的比較多，勤務當然要由自願役優先做」。

另外，陳道輝為人相當正派，演訓時遇到小事也是堅持要往上呈報，因此很受原PO單位的士兵尊敬。這次卻看到昔日長官在眾人面前飽受屈辱，原PO不捨直呼「還我道輝」！

不過，今（23日）陳道輝卻狠狠打自己臉，他在敦睦艦隊支隊幹部群組中坦承，所屬士兵有出現扁桃腺發炎而未通報，甚至連梯口管制禁令也是他本人親自下令解除。陳道輝強調，這是連日的隔離及失眠下，所造成的記憶落差。

(中時電子報)