日本66歲的知名藝人石田純一15日確診感染新冠肺炎後，22日在接受廣播電台電話採訪時表示，大量用抗新型流感病毒治療藥「Avigan」、又稱「法匹拉韋」(Favipiravir) 治療後，症狀大幅改善。

石田因在廣播節目中擔任來賓，所以在病中也接受電話採訪。他表示，自己4月9日錄完廣播節目後，10日赴沖繩和自己經營的餐廳工作人員洽工，11日感到身體無力，13日回東京，14日住院，15日確診。

石田上周的電話採訪中表示，剛開始發燒到38.8度，頭很痛，後來改善到36.6度、36.8度左右，但因肺部X光仍有肺炎的陰影，所以還在住院中。

提及治療方式時，石田說，「在刻不容緩時用了Avigan治療，有1、2次大量服用。本來呼吸也變弱了，還好Avigan見效，之後病情沒有惡化，4天後回到正常體溫。」

「現在沒有什麼不好的地方，但肝臓指數多多少少變差。我跟醫生說了，服用各種藥物引起了副作用，現在沒有什麼食欲，但還是勉強自己吃。」

Avigan的藥效似乎因人而異，富山市的富山市民醫院確診的70多歲女性，在服用Avigan後症狀不見改夜，已於22日晚間死亡。

(中時電子報)