由於無症狀感染者始終是新冠疫情防控一個難以掌握的群體，廣州自本月初開始分批為所有市民進行全面病毒檢測，至目前為止排查13.87萬人中，又查出185名感染者，其中164人為無症狀感染者，無症狀比例高達88.6%。這些症狀輕微或是無症狀感染者，可能引發新一波的疫情，已成為未來疫情防控的最大挑戰。

據《央視新聞》報導，在23日廣州市政府舉行的新聞發佈會上，廣州市委常委、常務副市長陳志英通報，為落實重點人群實行核酸檢測應檢盡檢，廣州市從4月5日開始至今，分4批排查了13.87萬人，發現185名新冠肺炎感染者，其中164人是無症狀感染者，而這些無症狀感染者平均在一周內其病毒核酸檢測轉為陰性。

報導說，廣州目前已經對全市計程車司機31391人進行了核酸採樣檢查，檢測結果全部是陰性。

由於下週一廣東省初三、高三學生將要在4月27日返校複課，為此廣州市也於4月2日對全市20.8萬名初三和高三學生以及教職員工分成4批進行核酸檢測，截至23日中午已經有19.3萬人完成檢測，其中3.8萬人的檢測已經出結果，尚未發現新冠肺炎感染者。

報導說，對於無症狀感染者的防控，大陸中國工程院院士鍾南山曾在廣州新聞發布會上表示，無症狀感染者主要來自兩處：一是確診患者的密切接觸者，二是來自重點疫區。這些人已經帶有病毒，大多數是有傳染性的。

(中時電子報)