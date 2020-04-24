羅志祥（小豬）分手周揚青，被控劈腿、約砲渣男行徑，掀起網友熱烈討論，沒想到連海巡署長室臉書也搭上風潮，在宣導非洲豬瘟疫情時，配上小豬梗圖，讓網友全笑歪。

海巡署長室臉書今發文：「你知道嗎？這段日子，我們都很怕轉角遇見『豬』」，並提到「今年五月，台灣豬豬就可望從疫區『畢業』，重回國際外銷市場。但能走到今天這一步，有著不為人知的辛酸。」

吸睛的是，不只文案的「轉角遇見豬」和文末tag的「防疫達人」巧妙呼應羅志祥的作品，小編更附上一張照片，內容為小豬們唱著〈精舞門〉改編歌詞「I wanna know 我行不行」，但下一秒就被打槍「有病，當然不行」。

PO文貼出後，不只吸引網友大讚「梗王非海巡莫屬」、「小編居然接上最新的梗了」、「太強 小編真的要加薪啦」，連立法院副院長蔡其昌、立委陳亭妃、吳思瑤也被釣出留言「有聲音跑出來」、「懂玩」、「海...巡...署...懂豬..」。

(中時電子報)