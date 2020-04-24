第 2 代 iPhone SE 今(24)日起正式開賣，不少選擇在蘋果(Apple)官網訂購新手機的朋友，最快今天內就可望收到新手機，體驗使用新機的流暢感受。這時候，或許如何將舊手機的資料完整轉移到新手機，會是你的一大困擾。如果你的情況是從舊款 iPhone 升級到新 iPhone SE，能參考以下四種作法。

1.iCloud備份

對於果粉來說，資料轉移的最輕鬆的方法之一可說就是利用iCloud。此方法最重要的關鍵之一，就是你的 iCloud 空間是否足夠。蘋果僅提供個人用戶一個人免費 5GB 的 iCloud 空間，因此建議要有額外購買 iCloud 空間的使用者，才建議藉此方法來轉換資料。

How to：當你在舊手機上，確定透過 iCloud 將所需的資料備份完成。就可以開啟新手機，並且在開機設定流程中，選擇以 iCloud 回復備份。這個方法由於備份跟下載備份資料都需要透過網路連線，建議要在 Wi-Fi 網路環境下，並且需要等候一段時間的資料傳輸才能完全轉換成功。

2.直接從iPhone傳輸

當兩支 iPhone 都保持在 iOS 12.4 以上，就可以使用這項功能。當你將新 iPhone 靠近舊 iPhone，新 iPhone 上會出現快速開始畫面，提示你將舊 iPhone 的設定資料快速傳輸到新 iPhone 的流程。第二階段，則會提醒你可選擇「從iPhone傳送」，來從舊 iPhone 中傳送資料到新 iPhone。此方法適用無線傳輸，也可透過有線方法傳輸資料(需要準備 Lightning 對 USB 3 相機轉接器和 Lightning 對 USB 連接線)。

透過 iOS 12.4，蘋果加入全新 iPhone 移轉功能 。(摘自蘋果官網)

3.使用額外的備份工具

假如你的新 iPhone 容量比舊 iPhone 還要小，那麼從舊 iPhone 直接移轉資料的方法，就不太適合，因為舊 iPhone 中的資料可能超過新 iPhone 的容量。這時候，建議可以透過其他的外接設備來備份舊手機資料，例如「備份豆腐」，只要你準備一張容量夠大的 microSD 卡，就可以在為 iPhone 充電的同時，就將手機中的聯絡人資料、相片、影片等佔據許多容量的影音資料備份起來。那些照片要傳到新 iPhone 中，可以之後再決定；或者也可以直接將備份豆腐插上電腦，透過檔案總管來快速整理舊 iPhone 中的影片與照片(再將需要的照片同步到新iPhone即可)。

備份豆腐 Pro。可以快速協助備份 iPhone 中的照片、影片，且支援 iPad Pro。（黃慧雯攝）

4.透過電腦備份移轉

如果你的電腦儲存容量足夠，則可以選擇將 iPhone 整機備份在電腦中，再將新 iPhone 連接到手機中，就可以透過 iTunes 來整機移轉資料。

在移轉手機資料時，需要特別留意的重要資料或特定App帳戶需要更為慎重。例如一定要將 LINE 資料先備份好、在舊手機上完整綁定手機號碼、電子郵件等必要資料，才能順利完成 LINE 帳戶轉移。此外，換到新 iPhone 時，原本在舊手機中的 Apple Pay 卡片都會需要重新驗證、綁定。Apple Watch 若有與舊 iPhone 配對，也需要在舊 iPhone 上先取除配對並且備份，才能跟新 iPhone 配對使用。

(科技)