台中近年隨著北屯區房市需求及推案量上升，10期、11期重劃區，及近兩年最快竄升的北屯機捷重劃區及12單元重劃區跟著水漲船高，自住客及投資客紛紛進場，而周邊潭子區的發展也跟著受到矚目。因為依照產業發展條例所規劃的「潭子聚興產業園區」，預估有超過40億投資額，創造近千就業機會，這個計畫將在2021年完工，屆時附近一代房價也勢必會上揚，不僅如此，潭子區還擁有綠意盎然的台中綠空廊道，以豐原站為起點一路直抵大慶站，全長21.7公里的綠樹植栽，而近年豐原也隨著多項交通建設陸續到位，例如鐵道路網及轉運中心等交通利多，帶動房市需求增溫，部分新案更是上看３字頭房價直逼台中市區，潭子區儼然成為最被看好的補漲區域！

恆山建設即將在潭子弘富重劃區推出新建案，恆山首恆。 / 圖片由業者提供

近年來台中已著手規劃許多重劃區，其中位在潭子區的弘富自辦重劃區，圍繞著該地區明星學校──弘文中學來打造，也有不少人稱為「弘文重劃區」，是潭子、豐原通往台中市中心的必經之路，除弘文中學外，附近尚有潭子國小與潭秀國中，濃厚的書香氛圍與其他地方大不相同，被譽為是潭子區最具有人文素養的區域。在諸多良好的外在條件加持下，弘富自辦重劃區吸引了多家知名建商如：久樘，以及預計４月底即將要推出的恆山建設，還有未來的寶璽、嘉磐等。恆山建設抓住在地人喜歡充滿溫度的房產商品，率先推出「豪宅規格，首購價格」的暖心建案──恆山首恆。

恆山首恆鄰近潭子與栗林車站，交通便利。/中時電子報攝

恆山首恆從公設到室內標配樣樣貼心 展現對顧客的高度重視

恆山首恆占地601坪，位於弘文街與弘智街的角地，三面均銜接道路，過條馬路走不到1分鐘就能抵達弘文中學，附近還緊鄰4800坪公園綠地，適合假日帶孩子們到這裡奔跑玩耍。恆山首恆本體為地上11層樓，地下2層，目前開價約為每坪25~27萬，總價630萬起，全案總計67戶，車位則有76個，全部採用平面車位，平均一戶至少分配到一個車位，對有車一族來說是大大福音，免去尋找車位的煩惱。

恆山首恆基地緊鄰4800坪公園綠地。/ 圖片由業者提供

室內規劃計有2房與3房兩種房型，坪數介於24~39坪之間，每一戶都享有充足採光與單層排氣設計。標準配備的挑選上展現體貼的一面，廚房採櫻花廚具與堅硬十足的整體檯面，兼顧美觀與實用度，衛浴設備則全體使用口碑良好的KOHLER衛浴與五金配備，使得風格一致，更為浴室安全增添保障。

恆山首恆 戶戶規劃三面採光 享受公園綠意景觀。/ 中時電子報攝

該建案的複合式公設也是一大特點，除了挑高7米的入口大廳營造豪華感外，階梯式閱覽室同時設置了吧檯，讓住戶在閱讀之餘也能享用該區茶飲。

恆山首恆特色感十足 輕豪宅風格深得首購族喜愛

每一間新推出的建案都有自己的特色，若要說恆山首恆的特色，就是暖心與關懷。從挑選地段開始，選擇了低密度開發，適於居住的弘富重劃區，接著在公設配置呈現複合式功能與標準配備安裝上選擇了質感頂級的廚衛設備，每一個元素都展現顧客至上的初衷。

(中時電子報)