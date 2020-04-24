雖然一名自武漢返回美西雅圖的男子於1月21日就醫後確診新冠病毒，被列為美國在這次大流行中首位病患。不過據加州衛生單位21日通報，在經過解剖3名病人屍體後發現其實他們都死於新冠病毒，若潛伏期在3至4周的話，那病毒早就在今年1月初或1月中旬就在美國西岸流行。另外，史丹佛大學醫學教授巴塔查里亞（Jay Bhattacharya）也推測，這也意謂實際死亡人數肯定比當前還要多。

據法新社報導，加州聖塔克拉拉市公共衛生部通報，這3名分別死於2月6日、2月17日和3月6日的病人，經解剖後發現死因實際皆為新冠肺炎。衛生部門負責人表示，潛伏期如在三到四個星期的話，代表美國西海岸的傳染鏈從1月初或1月中旬就開始。報導引述《華盛頓郵報》報導指出，當地衛生官員表示，加州這3名死於新冠病毒的病人都沒有大陸旅遊史。

巴塔查裡亞表示，最初地方官員和醫生把一些病例歸常結為流感或肺炎，而今就要重新審定病人被傳染時間和真實的死亡人數。他還表示，真正死亡人數一定比當前的4萬6千多人還要高。

至於為何這3名病人過這麼久才驗屍，報導指出，法醫與當地衛生局負責人表示，由於美國疾病預防與控制中心（CDC）一直堅持只檢測從大陸回來的、有症狀的病人，但從3月中旬才放寬檢測範圍。通過驗屍顯示，雖然美國早在1月31日就對陸實施旅行禁令，但CDC高層低估了境內傳染的風險，無法防範那些無症狀的傳染者。

另外，紐約兩支遺傳學團隊研究顯示，從今年2月中旬開始，美國東海岸也開始傳播新冠病毒，傳染源來自從歐洲返回的人群。而官方公佈的第一個死亡病例是3月1日的死亡病例，這名女病患從伊朗返回美國。

報導指出，加州聖塔克拉拉市長、醫學博士史密斯（Jeff Smith）表示，疫情傳染的時間恐要推算得更早，「新冠病毒很有可能從2019年12月就襲擊到美國西海岸了」。

(中時電子報)