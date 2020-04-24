新一代iPhone SE今日正式開賣！你入手了嗎？編輯搶先體驗了全新的iPhone SE黑色款式，感興趣的你快來看看第一手看箱照片與新iPhone相機的實拍結果吧！

新iPhone SE與包裝盒。（黃慧雯攝）
新iPhone SE與包裝盒。（黃慧雯攝）

今年是蘋果繼iPhone 7之後，再度選擇讓黑色作為新機的主打顏色，而且新iPhone SE向iPhone X之後的Face ID機種看齊，都選用黑色面板，是一大特色唷！新iPhone SE黑色款式外盒上印製的iPhone與蘋果LOGO都是黑色的，風格一致！

新iPhone SE內附所有配件。（黃慧雯攝）
新iPhone SE內附所有配件。（黃慧雯攝）

內附說明書、蘋果LOGO貼紙、SIM卡退卡針、還有Lightning EarPods耳機。隨附的是5W充電接頭以及一米Lightning充電線，配備上跟iPhone 11都一樣。

機身外型上，新iPhone SE機身與iPhone 8一樣，採用玻璃與鋁金屬設計。前面板與機身背面玻璃背板四周都有些微曲度，因此跟四周鋁合金的弧面設計搭配起來，握感很舒適。雖然定位平價，質感仍舊維持蘋果一貫水準。且機身背面跟iPhone 11全系列一樣，機身上面不再印有iPhone字樣，中央的蘋果LOGO也因此調整至機身中央，位置跟2018年的iPhone XS/iPhone XR這一代，以及2017年的iPhone 8/iPhone X，都有很大不同。是外型上能跟iPhone 8區別開來的一處！

新iPhone SE機身細部照片（右側）。（黃慧雯攝）
新iPhone SE機身細部照片（右側）。（黃慧雯攝）
新iPhone SE機身細部照片（左側）。（黃慧雯攝）
新iPhone SE機身細部照片（左側）。（黃慧雯攝）
新iPhone SE機身細部照片（下）。（黃慧雯攝）
新iPhone SE機身細部照片（下）。（黃慧雯攝）

機身四周維持果粉習慣的設計，側面按鍵在右側；左側上方則有靜音鍵以及分離式的音量鍵。搭載的Touch ID跟iPhone 7之後的一樣，是主畫面按鈕內建第 2 代指紋感測器，按壓時是透過Taptic Engine回傳震動回饋，實際上是不能真的壓下去，這一點改變也為它迎來了IP67的防水防塵性能(在最深達 1 公尺水中最長可達 30 分鐘)。且機身支援Qi無線充電、支援快速充電（使用快充設備0%~50%充電只需30分鐘）。

新iPhone SE黑色。（黃慧雯攝）
新iPhone SE黑色。（黃慧雯攝）
新iPhone SE 4.7吋螢幕相當適合單手用！喜歡小iPhone的你怎能錯過！（黃慧雯攝）
新iPhone SE 4.7吋螢幕相當適合單手用！喜歡小iPhone的你怎能錯過！（黃慧雯攝）

消費者當前格外重視的相機表現，新iPhone SE也不遑多讓。1200萬畫素單鏡頭相機光圈f/1.8，最高可達 5 倍數位變焦，跟iPhone 11系列一樣支援新一代照片智慧型 HDR，在拍攝HDR相片的能力，甚至超越iPhone XS系列與iPhone XR；還具備跟iPhone XS系列、iPhone 11全系列一樣的人像模式（具備先進的散景效果與景深控制），可支援完整六種效果 (自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白)，可稱最強單鏡頭iPhone！

新iPhone SE 主相機（左）對比iPhone 11(第1組）。（黃慧雯攝）
新iPhone SE 主相機（左）對比iPhone 11(第1組）。（黃慧雯攝）
新iPhone SE 主相機（左）對比iPhone 11實拍(第2組）。（黃慧雯攝）
新iPhone SE 主相機（左）對比iPhone 11實拍(第2組）。（黃慧雯攝）
新iPhone SE 主相機（左）對比iPhone 11實拍(第3組），實拍效果一樣出色。（黃慧雯攝）
新iPhone SE 主相機（左）對比iPhone 11實拍(第3組），實拍效果一樣出色。（黃慧雯攝）

前相機則是從120萬畫素升級到700萬畫素，很特別的是也可支援人像模式，且能力跟主相機一模一樣。這一點，只有iPhone XS系列、iPhone 11全系列的TrueDepth相機（前相機）可以支援。僅以小小的新iPhone SE就能體驗媲美高階iPhone的相機功能，相當超值！

新iPhone SE與專屬矽膠保護殼（蘋果官網已上架）。（黃慧雯攝）
新iPhone SE與專屬矽膠保護殼（蘋果官網已上架）。（黃慧雯攝）
新iPhone SE裝上矽膠保護殼。（黃慧雯攝）
新iPhone SE裝上矽膠保護殼。（黃慧雯攝）

第二代iPhone SE 推出 64GB、128GB 和 256GB 機型，並備有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇。當前蘋果官網已經上架新iPhone SE專屬矽膠、皮革保護殼，以及保護貼，果粉們可參考。入手新機還可以免費享有一年期 Apple TV+ 訂閱服務，三個月內兌換資格，好劇免費看一年。

補齊第2代iPhone SE配備 蘋果官網上架兩款保護殼
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(科技)

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