新一代iPhone SE今日正式開賣！你入手了嗎？編輯搶先體驗了全新的iPhone SE黑色款式，感興趣的你快來看看第一手看箱照片與新iPhone相機的實拍結果吧！

新iPhone SE與包裝盒。（黃慧雯攝）

今年是蘋果繼iPhone 7之後，再度選擇讓黑色作為新機的主打顏色，而且新iPhone SE向iPhone X之後的Face ID機種看齊，都選用黑色面板，是一大特色唷！新iPhone SE黑色款式外盒上印製的iPhone與蘋果LOGO都是黑色的，風格一致！

新iPhone SE內附所有配件。（黃慧雯攝）

內附說明書、蘋果LOGO貼紙、SIM卡退卡針、還有Lightning EarPods耳機。隨附的是5W充電接頭以及一米Lightning充電線，配備上跟iPhone 11都一樣。

機身外型上，新iPhone SE機身與iPhone 8一樣，採用玻璃與鋁金屬設計。前面板與機身背面玻璃背板四周都有些微曲度，因此跟四周鋁合金的弧面設計搭配起來，握感很舒適。雖然定位平價，質感仍舊維持蘋果一貫水準。且機身背面跟iPhone 11全系列一樣，機身上面不再印有iPhone字樣，中央的蘋果LOGO也因此調整至機身中央，位置跟2018年的iPhone XS/iPhone XR這一代，以及2017年的iPhone 8/iPhone X，都有很大不同。是外型上能跟iPhone 8區別開來的一處！

新iPhone SE機身細部照片（右側）。（黃慧雯攝）

新iPhone SE機身細部照片（左側）。（黃慧雯攝）

新iPhone SE機身細部照片（下）。（黃慧雯攝）

機身四周維持果粉習慣的設計，側面按鍵在右側；左側上方則有靜音鍵以及分離式的音量鍵。搭載的Touch ID跟iPhone 7之後的一樣，是主畫面按鈕內建第 2 代指紋感測器，按壓時是透過Taptic Engine回傳震動回饋，實際上是不能真的壓下去，這一點改變也為它迎來了IP67的防水防塵性能(在最深達 1 公尺水中最長可達 30 分鐘)。且機身支援Qi無線充電、支援快速充電（使用快充設備0%~50%充電只需30分鐘）。

新iPhone SE黑色。（黃慧雯攝）

新iPhone SE 4.7吋螢幕相當適合單手用！喜歡小iPhone的你怎能錯過！（黃慧雯攝）

消費者當前格外重視的相機表現，新iPhone SE也不遑多讓。1200萬畫素單鏡頭相機光圈f/1.8，最高可達 5 倍數位變焦，跟iPhone 11系列一樣支援新一代照片智慧型 HDR，在拍攝HDR相片的能力，甚至超越iPhone XS系列與iPhone XR；還具備跟iPhone XS系列、iPhone 11全系列一樣的人像模式（具備先進的散景效果與景深控制），可支援完整六種效果 (自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白)，可稱最強單鏡頭iPhone！

新iPhone SE 主相機（左）對比iPhone 11(第1組）。（黃慧雯攝）

新iPhone SE 主相機（左）對比iPhone 11實拍(第2組）。（黃慧雯攝）

新iPhone SE 主相機（左）對比iPhone 11實拍(第3組），實拍效果一樣出色。（黃慧雯攝）

前相機則是從120萬畫素升級到700萬畫素，很特別的是也可支援人像模式，且能力跟主相機一模一樣。這一點，只有iPhone XS系列、iPhone 11全系列的TrueDepth相機（前相機）可以支援。僅以小小的新iPhone SE就能體驗媲美高階iPhone的相機功能，相當超值！

新iPhone SE與專屬矽膠保護殼（蘋果官網已上架）。（黃慧雯攝）

新iPhone SE裝上矽膠保護殼。（黃慧雯攝）

第二代iPhone SE 推出 64GB、128GB 和 256GB 機型，並備有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇。當前蘋果官網已經上架新iPhone SE專屬矽膠、皮革保護殼，以及保護貼，果粉們可參考。入手新機還可以免費享有一年期 Apple TV+ 訂閱服務，三個月內兌換資格，好劇免費看一年。

(科技)