海軍敦睦艦隊遭新冠肺炎攻陷，支隊長陳道輝成國防部開鍘對象，國防部23日召開記者會，反駁陳道輝稱有通報一例發燒說法，公布出通報單指出發燒欄位為0，有網友看到通報單後，驚覺事情不單純。

網友在PTT八卦版PO文指出，通報單發燒欄位上寫的是「不明原因發燒（Fever of Unknown Origin、簡稱FUO）」，這在醫學勝是一個特別的詞，也就是說找得到原因的就不算，而這5例發燒的都有寫原因，當然不會填國防部所指的這一欄。

原PO說自己不相信，整個調查小組會沒有醫療背景的人在裡面，會把Fever和FUO搞混，若不是，那這樣做的目的到底是？原PO補充說，若這是正式的通報單，也看不出有特別寫發燒就是。

鄉民也紛紛留言：「余文找好了，看今天風向就是要落幕了」、「國防布」、「國防部的表現總是不會讓人民失望」、「發燒就回航，然後沒發燒欄，所以一定是任務結束才回航呀」，對於有鄉民不解提問說「有沒有發燒欄位」，原PO也回「若這是通報單，還真的沒有『發燒』這個選項可以勾」。

(中時電子報)