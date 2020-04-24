針對敦睦艦隊爆發官兵染疫事件，資深媒體人趙少康激動拍桌說，軍方真的千萬要杜絕拍馬屁這樣的習慣，甚至直言拍馬屁的軍人是打不了勝仗的。

趙少康在政論節目《少康戰情室》中表示，如果敦睦艦隊700多人上艦之前，就做普篩，700多人有那麼難普篩嗎？因為他要出去那麼多天，而且那時已經知道鑽石公主號很危險。若做普篩，然後在居家隔離14天通通沒事，大家就上船。如今上船也不普篩、下船也不普篩，也就是該做的SOP也不做。

趙少康甚至不禁說，軍方千萬要杜絕拍馬屁這樣的習慣，2006年憲兵還曾向時任總統的陳水扁喊「你是我的巧克力」。軍方是打仗的，拍馬屁幹甚麼呢？但為什麼台灣很慘，因為沒有仗可打，軍人到台灣，除了古寧頭、823砲戰，70年沒有打仗了，那要怎麼升官，打仗的時候有戰功就升，但沒有戰功、沒有戰爭，怎麼辦？那就誰會拍馬屁就升誰，所以大家通通拍馬屁，他不禁激動說：「拍馬屁的軍人是打不了勝仗的」。

國防部長嚴德發21日率將領代表國軍向國人道歉，趙少康又激動拍桌說，他們代表國軍跟大家致歉，「國軍哪有欠我們呢？」國軍要致什麼歉啊，他舉例說，口罩工廠工人不夠，國軍就去支援，19萬軍人才給1萬7千個口罩，口罩根本不夠用，是立委質詢後才給口罩。總統蔡英文說代表海軍道歉，海軍道什麼歉，基層官兵到外面受訓，苦得要死，國軍並沒有欠國人什麼，反而是負責任、做決策的大官才要道歉。

(中時電子報)