受疫情影響，百貨、餐飲人流大減；台北市東區SOGO百貨不畏疫情、持續加碼，找 GUCCI來助陣，訂於5月1日在復興館開出逾百坪大店；忠孝館也不甘示弱，首度引進日本「金澤壽司」，也是金澤壽司第1家海外分店，預計5月28日開張，新加坡連獲米其林一星的「莆田」也將來台。

SOGO百貨強調，持續投資、引進大型品牌的腳步，不會因為疫情而停歇；SOGO百貨忠孝館也將改裝美食街，並持續引進餐飲新品牌。

即將到來的母親節檔期，SOGO主打「宅商機」，推出各種居家享樂商品推薦，絕對讓大家宅在家也不無聊，這段期間SOGO也同步透過自媒體FB＆IG，直接開直播介紹各款商品的開箱文，讓不想出門的消費者，可以透過SOGO IG shopping ＆ SOGO自營電商istore直接下單採購。

擁有40、50萬主顧客的SOGO百貨觀察，年長者不是重度電商使用者，因此，加碼推出專屬「主顧客零接觸客製化消費服務服務」，了解顧客習性的櫃姐專主動獻上推薦商品，透過通訊軟體一對一的講解，免出門結帳，並提供宅配到府的服務。

SOGO台北店母親節延長回饋天數，從去年的6天拉長至今年的13天，活動從4月28日起至5月10日止。

(中時 )