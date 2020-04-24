【拍下毛孔 新品試用】

兩頰毛孔一直都好明顯？該怎麼辦？！

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ElsaGusa將挑選出毛孔明顯的網友，

獲選者可得到新品「大人的毛孔青春露」3ml試用瓶1份。

活動期限：4/30

所謂「大人的毛孔」，就是相對於青春充滿彈性的毛孔的另外一種型態，它已面臨著鬆弛與老化的危機。失去彈性之後，並非你把油光或者堵塞物（即粉刺）移除，或是把過多的老廢角質移除就可縮回去。殘酷的是因日常的光老化，加上歲月無情摧殘，引起角質層脂質流失變薄、並讓真皮層的膠原蛋白流失所致。

台灣自產保養品牌ElsaGusa「大人的毛孔青春露」使角質層間隙變小而更為收緊的狀態，毛孔也就會收縮得更緊緻，有助肌膚內部安穩地享受各種溫和煥膚所帶來的毛孔緊緻效益，內外兼顧。若再搭配該品牌「舒顏回春因子」強化障壁功能，同時改善角質層，使毛孔緊密度增加。

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（ElsaGusa提供）

(中時 )