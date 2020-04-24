羅志祥前女友周揚青昨(23)日在微博發布「毀滅式」分手信，揭露羅根本是一個渣男，爆料羅私生活混亂，交往9年期間疑似多次劈腿、約砲。羅今(24日)凌晨5點多發文道歉，向周揚青致歉「是我不懂得去珍惜這段感情」，「我也要向被我欺騙過以及不尊重過的所有女性道歉。」，並強調「會承擔這一切的後果」。
周揚青昨發布分手信，內文中更提到羅志祥各種淫穢活動，包括會和好兄弟們「多人運動」，掀起網友熱烈討論。羅凌晨5點在Instagram、微博同步發文，公開向周揚青道歉，「對不起，我錯了！妳在這9年裡為我付出了全部，是我不懂得去珍惜這段感情，不懂去珍惜一個最愛我的人，幼稚及僥倖的心態一次又一次欺騙妳，讓妳受傷、難過。」
對於遭周揚青爆料約砲、玩「多人運動」、跟化妝師及旗下女星有不正當男女關係，羅志祥沒有多做說明，但承認「我確實犯了很多的錯誤」，除了向周揚青致歉外，「我也要向被我欺騙過以及不尊重過的所有女性道歉，對不起，我會承擔這一切的後果。」
有網友不買單，留言劈頭問「這算承認了嗎？」、「被抓包才知道錯了」，網友直言「一句對不起 能還她9年的青春嗎？」
以下為羅志祥IG全文
對於這份感情我要向周揚青小姐
鄭重的道歉 對不起 我錯了！
你在這九年裡為我付出了全部 是我不懂得去珍惜這段感情 不懂去珍惜一個最愛我的人 幼稚及僥倖的心態一次又一次欺騙你 讓妳受傷 難過
我確實犯了很多的錯誤 我也要向被我欺騙過以及不尊重過的所有女性道歉
對不起 我會承擔這一切的後果。
(中時電子報)
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