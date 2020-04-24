「如果能夠回到過去，你想要回到哪一天呢？」這個「時光機」的概念，許多電影都曾見過，但《美好拾光公司》的導演尼可拉斯貝多，以「客製化你的心動回憶」為主題，希望大家藉由電影，重拾對生活的熱情。

演而優則編導的法國鬼才男星尼可拉斯貝多，有感於現代人漸漸淡忘如何擁抱、聊天、傾聽，甚至忘了書的味道，生活中充滿科技、派對和壓力，讓人喘不過氣，因而推出第二部作品《美好拾光公司》，「如果可以帶你回到任何一個你懷念的時間或場景，暫時逃離現實生活並重新審視自己，該有多好。」

女主角朵莉亞緹莉兒，不但是尼可拉斯貝多的御用女主角，現實中兩人也是夫妻。（圖／CATCHPLAY提供）

電影敘述結婚超過四十年、曾是暢銷作家的維多（丹尼爾奧圖 飾），不但漸漸失去寫作靈感，婚姻也亮起紅燈。對生活喪失熱忱的他，決定接受「美好拾光公司」提供的客製化神祕體驗，帶他回到在酒吧遇見摯愛的那一天，重溫當時的美好浪漫。

《美好拾光公司》導演尼可拉斯貝多，是法國著名的鬼才男星。（圖／CATCHPLAY提供）

演員陣容包括法國影帝丹尼爾奧圖、性格男星吉翁卡列，導演的妻子朵莉亞緹莉兒則擔綱女主角。在面對情慾或接吻戲時，導演夫妻倆維持著各自該有的分際，公私分明，也是本片的看點之一。

《美好拾光公司》上映日期：4月24日

《美好拾光公司》電影海報（圖／CATCHPLAY提供）

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(中時電子報)