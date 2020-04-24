年約六旬的法國主廚史蒂芬（亞倫夏巴 飾）迫不及待交班給兒子，因為他的心已不在其經營的餐廳，而是飄到了韓國，網友秀（裴斗娜 飾）是他心靈的唯一寄託。史蒂芬或許深諳炊事，卻不知交友軟體深似海，他一時衝動就跳上飛機，以為有情人終成眷屬，最後卻被獨留異國機場，上演單相思版的「航站情緣」。

這段經歷在外人看來煞是可悲，但史蒂芬依然故我，終博得「法國情人」的封號，成為名人，整段過程堪稱故事趣味所在，但與《愛情，不用翻譯》、《東京未婚妻》等電影如出一轍，編導有意呈現的，其實是東、西方文化的衝擊。史蒂芬發現自己的生活步調和社交模式，與韓國都市人大相異趣，來自法國鄉村的他，經營餐廳向來以人情味為準則，在韓國卻完全不管用。

亞倫夏巴在機場上演單相思版的「航站情緣」。（圖／采昌國際多媒體提供）

近年全球吹起的「K-POP」旋風，歐美都對韓國文化產生濃厚好奇。只是文化輸出的，往往不會是國族的真實日常，而是國族的潛意識，或是他們想被看見的樣子。

例如到了印度，才發覺人們不會隨時載歌載舞，走在法國街頭，更不可能聞到遍地愛情香氣，終究是因為距離而造就了妄想。

身兼本片編導的艾瑞克拉緹戈，高明地運用文化的差距，隱喻網路交友的真相，讓這部理應殘酷而寫實的追愛電影，使人看得興味盎然，或說是五味雜陳。

《緣來想見妳》上映日期：4月24日

《緣來想見妳》電影海報（圖／采昌國際多媒體提供）

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(中時電子報)