隨全球新冠肺炎疫情持續擴散，專家們紛紛呼籲民眾多提升自身免疫力，其中睡眠充足最重要，然而呼吸中止症患者怎樣都睡不好。據研究指出，呼吸中止症患者因身體長期處於發炎狀態，得到肺炎的機率較一般人高出近3倍，也容易猝死。

其實，很多人不知道自己罹患呼吸中止症，而誤以為是心血管疾病，今年43歲的萬芳醫院耳鼻喉科醫師洪士涵，就曾有類似的經歷。「33歲時我開車往醫院途中，突然感到一陣天旋地轉，因為自己是醫師，當下就知道不對勁。」趕赴醫院做了非常多檢查才確認是缺血性腦中風。

「當時太年輕了，體重標準、健康無虞，大家都不敢相信是腦中風！」後來洪士涵因此做遍全身各部位的檢查，就是想找出原因。「就連血管檢查結果都顯示我非常健康。」

萬芳醫院耳鼻喉科醫師洪士涵33歲時爆發腦中風，事後發現與呼吸中止症有關。（圖／王永泰攝）

洪士涵說，幸好腦中風情況不算嚴重，卻導致嚴重暈眩，將近半年時間，大腦中的世界都在翻攪，「後來不再暈了，但找不出原因讓人更心慌，因為再次中風的機率是一般人的9倍，我還那麼年輕，有個萬一怎麼辦？」

一年後，家族到外地旅遊，晚上一起睡通鋪，隔天起床爸爸就告訴他：「我覺得你有呼吸中止症。」洪士涵來自醫師世家，擔任牙醫的爸爸自然很具信服力，進一步檢查後，證實爸爸判斷果然沒錯。

洪士涵說，睡覺時呼吸道周圍的軟組織鬆弛，會造成呼吸道狹窄或塌陷，就會導致呼吸停止，不但會中斷睡眠，整晚身體也會一直重覆缺氧，就會增加心血管風險。「那時，我覺得自己的缺血性腦中風，原因可能就出在呼吸中止症！」

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(中時電子報)