近來猝死案例頻傳，皆為青壯年驟逝、且無心血管疾病史，醫師以自身經歷推測可能與呼吸中止症相關，而亞洲人因為咽喉結構狹窄，高達8~9成皆患有此病而不自知，血液缺氧使得猝死機率大增，也成為健康的隱形殺手。
其實這樣的患者可不少，包括前總統陳水扁、前立委顏清標、知名樂師孔鏘、名廚詹姆士，甚至就連宏碁集團創辦人施振榮也患有輕度呼吸中止症。
呼吸中止症會導致睡眠中斷，造成交感神經異常，根據國外研究指出，相較於一般人，呼吸中止症患者罹患高血壓機率增3倍、心血管疾病增2倍、中風率也提升1.6倍。
另外，研究也發現，在1522名受試者當中，睡眠呼吸中止症患者在未來18年存活下來的機率，比一般人大幅下跌將近3成，顯示呼吸中止症具有潛在的生命威脅。
今年43歲的萬芳醫院耳鼻喉科醫師洪士涵也是患者，33歲時突然爆發缺血性腦中風，做遍全身健康檢查卻始終找不出原因，後來在家族旅遊時，才意外由同睡的爸爸口中得知自己可能有呼吸中止症，由於會大幅增加心血管疾病風險，洪士涵總算找到自己腦中風的可能原因。
洪士涵說，近來這些青壯年猝死案例，不僅無心血管疾病、又相當年輕，其實應該去思考呼吸中止症危及健康的可能性，因為太多人都不知道自己有這個毛病了。
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(中時電子報)
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