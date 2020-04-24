呼吸中止症患者因身體長期處於發炎狀態，得到肺炎的機率較一般人高出近三倍，也容易猝死，更可怕的是，高達八至九成的人患有此病而不自知，因此呼吸中止症被稱為「健康的隱形殺手」。雙和醫院睡眠中心主任劉文德也親身體會，目前體重60多公斤的他，其實8年前體重高達90公斤，而且當時胃食道逆流、一晚夜尿兩次。

「我自己的專長是睡眠，所以知道這些是呼吸中止的症狀。」劉文德說，呼吸停止後，身體想要再次吸入空氣，此時會使血壓升高，於是右心房會分泌心房利尿鈉肽來因應缺氧與降血壓，所以會增加尿量，因此導致夜尿頻頻。

雙和醫院睡眠中心主任劉文德8年前體重高達90公斤，因呼吸中止症導致胃食道逆流、夜尿頻頻。成功減重至60多公斤後，呼吸道不再受到擠壓，呼吸中止症因此痊癒。（右：過去、左：現在）（圖／劉文德醫師提供）

而胃食道逆流與其他症狀如慢性咳嗽、容易嗆到，原因都來自於呼吸中止會導致打呼，光一個晚上可能就打呼2000次以上，長期下來會磨耗喉嚨，因此造成這些現象。

呼吸中止症必須透過檢測才能確診，劉文德說，以一小時計算，呼吸中斷5~15次為輕度；15~30次為中度；30次以上為重度，而又以中度患者佔多數，推估全台患者約400萬人，但實際上應該更多。

若因咽喉結構問題而導致呼吸中止症，諮詢醫師意見後，也可考慮採取手術治療。（圖／報系資料庫）

危險族群包括吸菸、鼻過敏、肥胖、胃食道逆流者，其中男性患者較多，且隨著年齡增長，軟組織更為鬆弛、更容易堵塞呼吸道，所以50~60歲後的患者也較多。至於打呼就代表有呼吸中止症嗎？這必須經過檢測才知道，但機率高達7成，但相反來說，呼吸中止症患者則肯定會打呼。

劉文德說，亞洲人咽喉結構較窄，推估應該有8~9成人都有嚴重程度不一的呼吸中止問題，其中肥胖更易擠壓上呼吸道，所以風險更高。「後來我減重之後，呼吸中止的問題就解決了。」

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(中時電子報)