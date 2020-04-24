萬芳醫院耳鼻喉科醫師洪士涵也有呼吸中止症問題，他認為藉由減重改善呼吸中止症，對亞洲人來說成效不大，其實多數呼吸中止症的原因都不明，他自己當初也沒有過重問題，只能推測是亞洲人下巴後縮、呼吸道狹窄，熟睡後就容易堵塞呼吸道。

「如果是咽喉結構導致呼吸中止，可以試著手術切除解決，但因為我病況屬於中度，認為手術改善有限，所以就直接選擇使用『CPAP氣沛治療』。」洪士涵說。

根據美國睡眠醫學會指出，CPAP氣沛治療是呼吸中止的第一線治療方式，主要是透過機器產生持續氣流，維持連續性正壓來打開阻塞的氣道，維持呼吸道通暢。

「我至今已經使用了8年，每晚都戴著CPAP氣沛治療的面罩睡覺。」洪士涵說，第一天還在適應，第二天醒來發現面罩沒被扯掉，而且精神明顯變好。「我當時看了一下手錶，發現自己睡的時間並不長，卻有一種睡很久的感覺。」

國外研究顯示，使用CPAP氣沛治療7年後的心血管風險大幅降低。施振榮日前受訪時，也坦承使用CPAP氣沛治療來控制自己的心血管疾病，他說：「如果生命重要，就試著去適應一個幫助健康的器材。」

目前CPAP氣沛治療的選擇愈來愈多，但台灣仍屬自費項目，要價大約3~5萬元左右，洪士涵笑說這些年來用過無數機種與面罩，現在不僅有符合亞洲人輪廓的面罩，就連氣流也可以針對亞洲人狹窄的呼吸道設計，「想要活命，就不會覺得麻煩。」

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(中時電子報)