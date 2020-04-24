男星羅志祥昨（23日）被前女友周揚青以千字長文爆出偷吃、多P以及約炮等內幕，他只以短短123字回應，表示「不再去解釋」。網友翻出羅志祥18年前的黑歷史，發現他當時竟趁好友歐漢聲（歐弟）當兵時搶橫刀奪愛，搶了歐漢聲當時的女友Makiyo，而歐漢聲也對此表態。

周揚青以千字長文控訴羅志祥私下性生活。（合成圖／微博）

歐漢聲與Makiyo曾於2002年交往，但因須入伍服兵役，特地將心愛女友交給一起出道、最信任的好友羅志祥，沒想到卻被他們雙雙背叛。歐漢聲曾在節目中坦言，18年前在軍營打電話給女友時，女方卻說「你找了一個很會照顧我的人」並當場要求分手。

歐漢聲將女友交給最信任的人照顧，沒想到卻所托非人。（圖／微博）

歐漢聲表示，這段傷心往事，一度讓自己想要輕生；當地軍營也盛傳，歐漢聲當年都偷偷躲在水塔旁獨自哭泣。不過歐漢聲走過兵變，於2015年結婚，現在育有一女，家庭生活幸福美滿。

歐漢聲和老婆鄭雲燦育有一女JOJO。（圖／微博）

許多網友對羅志祥「連自己兄弟女友都下手」一事，感到相當不諒解，紛紛大罵羅志祥渣男並安慰歐漢聲「那個渣男已經被懲罰了，歐弟放心吧」、「不是不報，時候未到」，而歐漢聲也在粉絲的留言按讚，忍了18年終於表態。

歐漢聲被網友發現按讚。（圖／微博）

歐漢聲被網友發現按讚。（圖／微博）

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(中時電子報)