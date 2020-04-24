小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（24日）新聞重點。

【1】陸美世衛角力 北京再捐3000萬美元

對於美國政府暫停捐助世衛組織（WHO），世衛祕書長譚德塞當地時間22日在日內瓦表示，美國是世衛第一大捐助者，世衛很感激，希望美國可以重新考慮繼續資助世衛，這不只是幫助他人，也是讓美國自己安全。

【2】呂秀蓮盼外交部挺直腰桿

蔡政府發動「口罩外交」引發不少風波，前副總統呂秀蓮昨天表示，從新加坡總理夫人何晶的反應及德國外交部發言人絕口不提「台灣」，好人好事，多多益善，但何必盡做「濫好人」，呼籲外交部腰桿要挺直一點。

【3】趨近零 央行融通利率降至0.1％

紓困再度出招，中央銀行宣布自5月4日起將超過300家的農漁會信用部、信用合作社，全面納入小規模營業人簡易申貸方案的辦理，希望透過基層金融機構的接地氣，把錢打到小規模營業人的手上，規模再小都要救。

【4】北市口罩販賣機 30日上路

北市實名制口罩智慧販賣機試辦上路後，輪番遭議員質疑，且現在中央已有口罩3.0政策，以及販賣機不設置在人潮眾多的捷運站，效益不彰。但北市資訊局仍表示，30日廣設在12個行政區的健康服務中心，1個點2個機台，試辦至8月1日止。

【5】李淳困洛杉磯李安急送口罩

新冠疫情全球持續延燒，原本預計24日從洛杉磯回台灣的李淳，也不得不將回台日期繼續延後，李淳經紀人唐在揚感嘆：「真的是世事難料，李淳原本打算在洛杉磯的自我訓練和表演課程結束就回台，如今只好再延長。」孝順的李淳常打電話給在紐約的導演李安夫婦報平安，表示在洛杉磯一切都ok，但李安關心兒子健康，還是囑託助理李良山從紐約寄口罩給兒子。

(中時電子報)