財團法人「麥當勞叔叔之家慈善基金會」冷姓志工涉嫌以「螞蟻搬磚」手法，將麥當勞全國各分店的捐贈箱的零錢、統一發票予以侵占，並以自己及家人名義兌領，9年侵占近500萬元，檢調約談冷男到案，24日訊後諭知冷男20萬元交保，並限制出境、出海。

據指出，涉案的冷男有正當職業，是兼職的基金會志工，長期利用基金會員工的信任，侵吞善款，麥當勞及基金會長年被矇在鼓裡，本案是因冷男以自己及家人名義兌領的中獎發票數量異常，被國稅局盯上，中區國稅局監察室主動發掘後，移送檢調偵辦，全案朝公益侵占、詐欺等罪嫌方向偵辦。

檢調獲報，麥當勞每家分店都設有接受顧客發票、小額現金的捐贈箱，定期回收現金及發票後交給基金會對獎做為基金會公益使用，但2012年至今年間，基金會冷姓志工以「螞蟻搬磚」的手法，侵占麥當勞捐贈箱的零錢，並以自己或家人名義兌領發票，9年來陸續侵占近500萬元。

台北地檢署23日指揮調查局北機站兵分6路搜索，並約談涉案的冷姓志工，另傳喚基金會藍姓員工6名證人到案。檢察官訊後，24日諭知冷男20萬元交保，並限制出境、出海。

(中時 )